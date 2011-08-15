دیه ۹۰ میلیونی هنوز ابلاغ نشده است

غلامرضا تاجگردون در گفتگو با مهر از عدم ابلاغ نرخ دیه ۹۰ میلیونی بیمه شخص ثالث به نظام بیمه ای کشور خبر داد و گفت: نظام بیمه ای کشور از این موضوع بی اطلاع است.

دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران تصریح کرد: این در حالی است که فرآیند بررسی های کارشناسی برای تعیین نرخ دیه در مرکز پژوهشها و دولت موضوع دیگری را غیر از نرخ دیه ۹۰ میلیونی نشان می دهد.

وی با بیان اینکه صنعت بیمه کشور هنوز جلسه ای را در این خصوص برگزار نکرده است، گفت: پیش از این مرکز پژوهشهای مجلس، مجلس‌ها، بیمه مرکزی و وزارت اقتصاد جلسات متعددی را در این راستا و برای تعیین نرخ دیه برگزار کرده بودند.

وی با تاکید بر اینکه اما در خصوص نرخ دیه به هیچ نتیجه ای نرسیده بودیم، از ارسال نامه ای توسط رئیس کل بیمه مرکزی به وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد.

تاجگردون افزود: بر اساس این نامه، رئیس کل بیمه مرکزی درخواست اصلاح بخشهایی از قانون مجازات اسلامی را داده است که این بخشها مربوط به نرخ دیه و همچنین مجزا تلقی شدن فرآیند بررسی نرخ دیه از سایر موضوعات این قانون است.

وی گفت: در این نامه درخواست شده است که محاسبه نرخ دیه بر اساس یک مکانیزم و در کارگروهی متشکل از وزیر جهادی کشاورزی، رئیس کل بیمه مرکزی و وزیر دادگستری تعیین شود.

دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران اظهار داشت: بر این اساس، این کارگروه می تواند قیمتی را پس از بررسی تعیین و آن را به قوه قضائیه برای تصویب پیشنهاد دهد.

وی پیشنهاد کرد: بهتر است که پس از تعیین نرخ دیه، تصمیم گیری برای این موضوع به مجلس واگذار شود همچنین به نظر می رسد که بر اساس درخواست صنعت بیمه نرخ دیه از این پس ۴ الی ۵ ساله تعیین شود.

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه با اعلام اینکه امروز دوشنبه مهلت دوماهه برای بررسی دیه ۹۰ میلیونی به پایان رسید، گفت: براساس بررسیهای حقوقی و فقهی همان گاو، شتر و گوسفند برای تعیین دیه در نظر گرفته شد و با توجه به اینکه شتر ارزانتر از گاو و گوسفند است قیمت دیه ۹۰ میلیون تومان تعیین شد.