گسترش اعتراضات انگلیس و افتضاح سیستم نظارتی پیشرفته

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه "دی سایت" در تحلیلی نوشت: سالها است که شهر لندن و دیگر شهرهای انگلیس تحت نظارت شدید و گسترده دوربینهای امنیتی قرار دارند. خشونت ها و اعتراضات گسترده در انگلیس نشان داد که این نظارت چه سیستم ناقص و نارسایی است.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: هزاران نوع از این دوربینها در بسیاری از خیابانهای شهر لندن و دیگر شهرهای انگلیس کار گذاشته شده که همه چیز و همه جا را دقیقا می بینند.

نویسنده در ادامه خاطرنشان کرد: این سیستمهای پیچیده نظارتی در شهرهای انگلیس برای مبارزه با جرم و جنایت از طرف دولت به کار گرفته شده و به زعم دولت باید نه تنها از حملات تروریستی جلوگیری به عمل آورده و امنیت اجلاسهای بزرگی از جمله بازیهای المپیک را که در سال آینده در این کشور برگزار می شود تامین کند، بلکه می باید هر گونه مناسبات غیر اجتماعی و انحرافی را نیز کشف کرده و در اصل به عنوان یک فرم جدید کنترل اجتماعی محسوب می شود.

نویسنده در ادامه تاکید کرد که در حالی که این طور به نظر می رسید که این دوربینهای نظارتی در جریان اغتشاشات و اعتراضات در این کشور هدف خود را به دست آورده اند، اما در حقیقت این سیستم پیشرفته به صورت مفتضحانه ای شکست خورده است و این حقیقتی است که ارزیابی های پلیس نیز حاکی از آن است. به گونه ای که این دوربینها نه توانستند از اعتراضات جلوگیری به عمل آورند و نه به پلیس کمک کردند که عملیاتهای خود را در سمت و سوی عاقلانه و درستی جهت دهی کند.

دی سایت در ادامه با تاکید بر اینکه کشفیات و تصاویر ضبط شده در این دوربینها از آنجایی که کیفیت مطلوبی ندارند مظنونان را نادرست و اشتباه نشان می دهند نوشت: در هر صورت تجربه فعلی برای شناساسایی مظنونان نتیجه مثبتی را عاید پلیس انگلیس نکرده است.

سازمان حقوق شهروندی "Big Brother Watch" احتمال داده که تنها بین سالهای 2007 تا 2010 حدود 300 میلیون پوند انگلیس برای این دوربینها هزینه شده است که با این مبلغ می شد دستمزد تعداد زیادی نیروی پلیس در انگلیس را تامین کرد. بدون شک اقدامات موثر تر از این تکنیک وجود دارد.

این در حالی است که حکومت کامرون نتیجه گیری عکس این را کرده و تصاویری را که این دوربینها از اغتشاشات ضبط کرده اند به عنوان سندی برای موفقیت این تکنیک ارزیابی می کند.

دی سایت در ادامه نوشت: اما اینکه بخواهیم سیستمهای پیشرفته و دوربینهای نظارتی انگلیس را بعد از این اغتشاشات و ناآرامی ها به عنوان یک موفقیت ارزیابی کنیم بسیار مضحک و مسخره به نظر می رسد. این سیستمها هیچ کمکی به جلوگیری از آسیب رسیدن به انسانها و اقتصادهای محلی نکرده است.

به این ترتیب نظارت گسترده بر جامعه انگلیس به وسیله این سیستمها که سالهاست در این کشور به کار گرفته شده نمی تواند از اعتراضات مردمی جلوگیری به عمل آورد و این پرسش موسسه انگلیس به جاست که می گوید چرا ما باید پول زیادی را برای نظارت بر زندگی خصوصی شهروندانمان هزینه کنیم زمانی که این سیستم هیچ امنیتی را برای آنها نمی آورد.

در بهترین حالت تصاویر ضبط شده در این دوربینها تنها به ما کمک می کند تا بفهمیم چه اتفاقاتی در شهرهای مختلف انگلیس به وقوع پیوسته است. این در حالی است که مهم این است که چگونه چنین اغتشاشاتی ایجاد شده و چگونه باید از آن جلوگیری کرد.

"دی سایت" در بخش پایانی این مطلب نوشت: نا آرامیها در انگلیس بهانه ای است که درباره مسائل و مشکلات جامعه انگلیس بیشتر فکر شود. سیاستمداران انگلیسی باید از خود سوال کنند چه چیز در کشور آنها اشتباه جریان داشته است و چه اقداماتی در آنسوی سیستمهای پیشرفته امنیتی را باید مورد توجه قرار داد. اما متاسفانه باید بگوییم که سیاست این بار هم نتیجه گیری نادرستی از این نا آرامیها داشته است.