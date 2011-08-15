اردبیل جایزه بهترین فیلم مستند جشنواره "جلوه های آب" را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم ساخته حسن قهرمانی از کارگردانان اردبیلی بوده و به وضعیت نابسامان دریاچه "شورابیل" در اردبیل و تغییر آب شور دریاچه به آب شیرین و علل بوجود آمدن تغییرات محیط زیستی می پردازد.

حسن قهرمانی که مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری اردبیل نیز است، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فیلم مستند "چه شور بود دریاچه من" طی سه سال ساخته شده است.

وی افزود: این فیلم پیش از این نیز تندیس فیروزه ای، دیپلم افتخار و جایزه 50 میلیون ریالی از چهارمین جشنواره بین المللی "سینما حقیقت" در بخش محیط زیست و دیپلم افتخار بهترین تصویربرداری مستند کوتاه از چهارمین جشنواره فیلم "شهر" کسب کرده است.

قهرمانی با اشاره به عوامل ساخت این فیلم عنوان کرد: عبداله شکری به عنوان مدیر تصویربردای، حسن قهرمانی و عبداله شکری تدوین، سعید پور دلی بهروز و محمد بدلی صدا بردار، رامین رحمانی صداگذار، رحمان مجرد نیز به عنوان عکاس با این فیلم همکاری کرده اند.

به گفته وی تهیه کننده گی این فسلم مستند را مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی بر عهده داشته و خود وی نیز نویسنده و کارگردان آن بوده است.

