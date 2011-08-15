واگذاری 11هزار واحد مسکن مهر معلولان درهفته دولت/ تدوین سند ورزش معلولان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اسفندیاری بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در یاسوج گفت: کار احداث 60 هزار واحد مسکن مهر معلولان از سال89 آغاز شده و پیش بینی می شود حدود 20 هزار واحد آن در هفته دولت به بهره برداری برسد.

وی بیان کرد: با همت و مشارکت همه جانبه گروههای هدف سازمان بهزیستی و خیرین تلاش می کنیم در دو بخش اشتغال و مسکن معلولین به وضعیت مطلوبی برسیم.

ایجاد 100هزار شغل برای مددجویان بهزیستی

اسفندیاری اظهار داشت: ایجاد 100 هزار شغل برای مددجویان از برنامه های این سازمان است که با همکاری سایر دستگاهها محقق می شود.

این مسئول افزود: همچنین با همکاری سازمان فنی و حرفه ای و ستاد مبارزه با مواد مخدر، مشکل اشتغال 20 هزار نفر از معتادان بهبود یافته پس از حرفه آموزی حل می شود.

وی توانمندسازی مددجویان را یکی از اهداف مهم سازمان بهزیستی عنوان کرد و اظهار داشت: بر اساس تعهدات و برنامه های تدوین شده تا پایان برنامه پنجم توسعه، 10 درصد از مددجویانی که زمینه توانمند شدن رادارند، از چرخه حمایتهای این سازمان خارج می شوند.

مربیان مهد کودک و کارکنان توانبخشی بیمه می شوند

رئیس سازمان بهزیستی کشور همچنین گفت: 90 هزار مربی مهدهای کودک و کارکنان مراکز توانبخشی و اجتماعی بهزیستی کشور بیمه تأمین اجتماعی می شوند.

وی افزود: این تعداد شامل 50 هزار مربی و 40 هزار پرسنل مراکز اجتماعی و توانبخشی بهزیستی هستند که از مزایای بیمه تأمین اجتماعی بهره مند خواهند شد.

سند ورزش معلولان تدوین می شود

اسفندیاری همچنین از تدوین سند ورزشی بهزیستی با همکاری فدراسیونهای ورزشی نابینایان و ناشنوایان در آینده نزدیک خبر داد و گفت: این سند به منظور توسعه ورزش همگانی و قهرمانی معلولین تدوین می شود.

وی بیان کرد: این سازمان هم اکنون مناسب سازی اماکن عمومی ازجمله ورزشگاهها را برای تسهیل در رفت و آمد معلولین در دستور کار قرار داده است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور همچنین پوشش 100 درصدی پیشگیری از معلولیتها به ویژه تنبلی چشم و غربالگری شنوایی در روستاهای محروم و دورافتاده کشور را از دیگر برنامه های این سازمان عنوان کرد.