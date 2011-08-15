طرح "کیف مطالعه" تا پایان شهریور در شهرری ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، کتابخانه 13 آبان شهرری در اقدامی، کتابهای مورد علاقه اعضای کتابخانه و خانواده‌های آنها را در طرح "کیف مطالعه" برایشان ارسال می کند.

طرح کیف مطالعه با توزیع فرمهای نظر سنجی میان اعضای کتابخانه و خانواده آنها آغاز شد و پس از جمع‌آوری فرمها، کتابهایی که مورد علاقه این اعضاست به منازلشان ارسال می شود.

در این طرح کتابهای ارسالی به مدت زمان معینی نزد هر خانوار به صورت امانت باقی مانده و پس از اتمام مدت زمان معین، اعضا کتابهای گرفته شده را تحویل داده و کتاب دیگری را دریافت می ‌کنند.

کتابخانه 13 آبان این طرح را به منظور ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی از اول مرداد ماه تا 30 شهریور ماه به اجرا در می‌آورد.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌ توانند به کتابخانه 13 آبان واقع در شهرری، شهرک 13 آبان، خیابان شهید مولایی جنوبی، کوچه شهید عطری، پلاک 4 مراجعه کنند.