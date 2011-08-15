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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۳۶

خسروی:

مراکز درمان اجباری اعتیاد در شهرستان اردل راه اندازی می‌شود

شهرکرد - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان اردل گفت: مراکز درمان اجباری اعتیاد برای اجرای ماده 16 اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر در آینده ای نزدیک در شهرستان اردل ایجاد و راه اندازی می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیروز خسروی اظهار داشت: شناسایی و درمان معتادان تزریقی و خیابانی از مهمترین اهداف راه اندازی این مراکز به شمار می رود.

وی از ابلاغ سند جامع پیشگیری اولیه ازاعتیاد در چهارمحال و بختیاری خبرداد و افزود: در گذشته 90 درصد اقدامات ستاد مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد در استان برای برخورد با معتادان بوده و فقط 10 درصد اقدامات در بخش پیشگیری صورت می گرفته که این امر ضرورت تدوین سند جامع پیشگیری اولیه ازاعتیاد را بیش از پیش ایجاب کرده است.

فرماندار شهرستان اردل نا آگاهی از خطرات ناشی از مصرف مواد مخدر را از مهمترین عوامل ابتلای جوانان به مواد مخدر دانست و تصریح کرد: ناآگاهی از خطرات ناشی از مصرف مواد مخدر تمایل افراد را به مصرف مواد افزایش می دهد.

کد مطلب 1384361

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