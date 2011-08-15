مذاکرات پنهان قذافی با انقلابیون/ دیکتاتور از سقوط طرابلس می ترسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه القنات، منابع آگاه اعلام کردند: مذاکراتی میان انقلابیون لیبی با نمایندگان سرهنگ "معمر قذافی" در جنوب تونس برگزار شده است.

این منابع افزودند: مذاکراتی در پشت درهای بسته دراواخر یکشنبه شب در هتلی در جزیره "جربه" تونس در نزدیکی مرز با لیبی برگزار شده است.

منابع فوق تصریح کردند: قذافی پس از اینکه مخالفانش شهر الزاویه را به کنترل خود درآورده اند به فکر گفتگو افتاده است تا مانع سقوط طرابلس شود.

شایان ذکر است که مخالفان قذافی اخیر شهر الزاویه و مناطق نزدیک به پایتخت لیبی را به کنترل خود درآورده و زنگ خطر را برای قذافی به صدا درآورده اند.