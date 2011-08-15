غلامرضا نبوی‌نامقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این برنامه با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری و سیاست‌های اجرای دولت خدمتگزار مبنی بر صرفه‌جویی 10 درصدی در مصرف آب شرب کشاورزی اجرا می شود.

وی افزود: این شیوه آبیاری موجب ارتقاء بهره‌وری در آب کشاورزی و بهره‌مندی از اثرات بهینه سیستم‌های نوین آبیاری در روستاها و مزارع تحت پوشش می شود.

وی اظهار داشت: به‌منظور استفاده از مزایای سیستم‌های نوین آبیاری در قطعات کوچک، کلیه کشاورزان و خرده مالکان می‌توانند با راه‌اندازی و تشکیل گروه‌های تعاونی یا چاه مزرعه‌ای و با تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی خارج از نوبت، نسبت به تکمیل پرونده اقدام و مزارع خود را به سیستم‌های نوین آبیاری مجهز و از مزایای استثنایی این طرح استفاده کنند.