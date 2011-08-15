دبیر کل کمیته ملی از عکاس پیشکسوت عیادت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار بهرام افشارزاده ضمن ملاقت با زرافشان و آرزوی سلامتی و بهروزی برای وی عنوان داشت: کمیته ملی المپیک وظیفه خود می داند در چنین مواقعی از اهالی ورزشی در هر پست و سنگری که در خدمت جامعه خود بوده اند حمایت کند.

افشار زاده اظهار داشت: جامعه امروز ورزش کشور مدیون عزیزانی چون زر افشان است که در گذشته با حداقل امکانات و تنها با تکیه بر عشق به حرفه خود آثاری برای ورزش کشور به ثبت رسانده و به یادگار گذاشته اند که نمی توان برای آنها ارزش مادی قائل شد.

در خاتمه افشارزاده ضمن آرزوی سلامتی برای عکاس باسابقه ورزش کشور که چند صباحی است به دلیل کسالت در بیمارستان قلب تهران بستری شده است اعلام داشت کمیته ملی المپیک هر آنچه در توان دارد برای سلامتی این پیشکسوت ورزش کشور که با دوربین خود لحظات نابی را در طی نیم قرن برای ورزش کشور به ثبت رسانده است انجام خواهد داد.