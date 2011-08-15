مراسم گلریزان برای آزادی 35 زندانی در بروجن برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فتاح کرمی اظهار داشت: 35 زندانی جرائم غیر عمد در این شهرستان وجود دارد که برای آزاد سازی آنها بیش از چهار میلیارد و190 میلیون ریال اعتبار نیاز است.

وی عنوان کرد: پارسال بیش از 180 میلیون ریال در جشن گلریزان شهرستان بروجن برای کمک به زندانیان غیر عمد جمع آوری شد که نسبت به دوسال پیش 100 درصد افزایش داشته است.

فرماندار شهرستان بروجن از آزادی 47 زندانی جرایم غیرعمد با جمع ‌‌آوری کمکهای مردمی شهرستان بروجن در سال گذشته خبرداد و افزود: افزون بر 50 درصد کمکهای جمع آوری شده پارسال از سوی اصناف این شهرستان انجام شده است.