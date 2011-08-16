هیچ یک از اعضای کمیته فنی تعیین نشده اند/ منصوریان تمایلی به همکاری نداشت

علی فتح الله زاده در خصوص تشکیل کمیته فنی باشگاه استقلال ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: من از مدتها پیش به دنبال تشکیل یک کمیته فنی در باشگاه استقلال بودم تا در زمان نقل و انتقالات آنها گزینه های سرمربیگری تیم را بررسی، تعیین و برای انتخاب به مدیرعامل معرفی کنند. تهیه گزارشات فنی و ارائه آن به مدیر عامل یکی دیگر از وظایف مهم این کمیته خواهد بود.

وی تاکید کرد: البته هیچ یک از اعضای این کمیته حق مصاحبه با رسانه ها در مورد سرمربی را نخواهند داشت و نباید به انتقاد فنی از عملکرد کادر فنی در رسانه ها بپردازند. در واقع حتی اگر من هم از عملکرد کادر فنی بپر دازم این کمیته وظیفه دارد در رسانه ها از کادر فنی حمایت کند.اگر احساس کنیم که عملکرد این کمیته کادر فنی و باشگاه را به حاشیه می‌برد آنوقت درباره ادامه فعالیت آن فکر دیگری می کنیم.

سرپرست باشگاه استقلال در خصوص اینکه آیا ممکن است عملکرد این کمیته تیم و کادر فنی را به حاشیه ببرد خاطرنشان کرد: قضاوت درباره این موضوع نیاز به گذشت زمان دارد گر احساس کنیم که عملکرد این کمیته کادر فنی و باشگاه را به حاشیه می‌برد آنوقت در باره ادامه فعالیت آن فکر دیگری می کنیم.

وی در خصوص مبنای انتخاب گزینه های پیشنهادی گفت: بنده، روشن و مظلومی لیست 8 نفره ای را برای مذاکره تعیین کرده‌ایم و در نهایت چهار نفر به عنوان اعضای کمیته فنی انتخاب می شوند. در حال حاضر هیچ یک ازاعضا کمیته فنی تعیین نشده اند و در چند روز آینده معرفی خواهند شد.

فتح الله زاده در خصوص مطرح شدن نام منصوریان به عنوان یکی از اعضای اصلی کمیته فنی در برخی از رسانه ها گفت: مسائلی که در خصوص انتخاب و یا عدم انتخاب منصوریان در بعضی از رسانه ها مطرح می شود به هیچ وجه درست نیست. منصوریان خودش به دلایل شخصی تمایل به همکاری نداشت.

فتح الله زاده در خصوص مجادله تلویزیونی که بین وی و مایلی کهن روی داد گفت: در این باره نمی‌خواهم صحبتی بکنم اما مطمئن باشید در کمیته انضباطی حقیقت مشخص شده و معلوم می شود که حق با چه کسی است.