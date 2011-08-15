به گزارش خبرگزاری مهر، چوی میونگ یونگ کره‌ای را در امر قضاوت این بازی دو هموطنش به نام‌های "جانگ جون مو" و "یانگ بیونگ اون" همراهی خواهند کرد.

براساس اعلام سایت فدراسیون فوتبال، داور چهارم دیدار قطر - ایران که روز 15 شهریورماه سالجاری در ورزشگاه خلیفه دوحه برگزار می شود، "کیم سانگ وو" از کره جنوبی است.

ناظر بازی تیم‌های قطر و ایران "یای بون تک" از سنگاپور است و برکار داوران این بازی "سعد کمیل" از کویت نظارت خواهد کرد.

دیدار تیم‌های قطر و ایران در هفته دوم از مرحله سوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا روز سه شنبه 15 شهریورماه 1390 در ورزشگاه خلیفه دوحه برگزار می شود.

به غیر از ایران و قطر در گروه E مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا تیم‌های بحرین و اندونزی نیز حضور دارند.