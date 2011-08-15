به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله جعفر سبحانی بعد از ظهر دوشنبه در چهاردهمین روز ماه مبارک رمضان در ادامه جلسات تفسیر قرآن در مجتمع آموزش عالی فقه قم تفسیر سوره مبارکه جمعه را آغاز و اضافه کرد: این سوره دارای 11 آیه است و در 11 آیه بودن آن اختلافی میان علمای اسلامی نیست.



علت نامگذاری سوره جمعه



وی درباره علت نامگذاری این سوره به جمعه گفت: چون کلمه "جمعه" در این سوره آمده آن را به این نام نامیده اند.



استاد برجسته حوزه اظهارداشت: این سوره به چهار موضوع تسبیح آگاهانه موجودات، نبوت پیامبر(ص)، یهودیان و نماز جمعه می پردازد که باید ارتباط موضوعی میان این چهار موضوع را به تفسیر نشست.



این مفسر قرآن با اشاره به صفات بیان شده درباره خدا در آیه اول سوره جمعه تصریح کرد: در این آیه به چهار صفت خدا از جمله العزیز و الحکیم پرداخته شده است که العزیز در لسان عرب به معنای قوی و دارای بالاترین قدرت است که قدرتش را در مسیر حکیمانه اعمال می کند.



تسبیح همه موجودات آگاهانه است



وی افزود: با اشاره به مطلع ورودی سوره مبارکه جمعه مبنی بر تسبیح خداوند از سوی همه ذرات و موجودات جهان یادآور شد: قرآن می فرماید که همه ذرات هستی و موجودات عالم خداوند را به صورت آگاهانه و از روی هوشمندی تسبیح می کنند و صرفا جنبه تکوینی ندارد.



این مرجع تقلید ادامه داد: تسبیح موجودات عالم را کسانی می فهمند که قلب خود را از رذایل و گناهان کبیره و صغیره و بلکه ترک اولی ها پاک کرده اند و اگر ما نمی فهمیم برای این است که زنگار بر دلهایمان نشسته است.



معنای حکیم بودن خدا



آیت الله سبحانی با اشاره به واژه حکمت در آیه اول سوره جمعه و حکیم بودن خدا بیان داشت: حکیم بودن خدا به معنای این است که هر کاری که انجام می‌دهد از روی غرض و حکمت است و بدون دلیل کاری نمی‌کند که البته برخی از اشاعره قدیم خلاف این را معتقد هستند.



وی ادامه داد: اگر به این موضوع معتقد باشیم این سئوال مطرح است که غرض داشتن خدا نشانه نیازمندی او نیست که در پاسخ باید گفت غرض به دو نوع فاعلی و فعلی است و خدا برای خلق همه موجودات غرض فعلی دارد و هیچ چیزی را عبث نیافریده است اما خودش نیازی به غرض در خلقت ندارد.



معنای صحیح امی بودن پیامبر(ص)



این مرجع تقلید در ادامه با اشاره به ایه دوم این سوره که پیامبر را امی معرفی کرده است گفت: برخی تصور کرده‌اند امی بودن به معنای این است که پیامبر سواد نداشته است و آن را نقص می‌دانند در صورتی که امی بودن به معنای این است که عادت به خواندن و نوشتن نداشته و نه اینکه بی‌سواد بوده است.



وی تاکیدکرد: همان طور که حضرت آدم(ع) بدون اینکه درسی بخواند اسماء الهی را می‌دانسته است، پیامبر نیز بدون سبب به مسبب رسیده بوده است و خداوند حقایق عالم را به او آموخته بود و ایشان مانند ما نبود که نیازی به کسب نوشتن و خواندان ظاهری باشد.

