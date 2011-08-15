تصاویری از دومین جلسه دادگاه فرعون مصر

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جلسه محاکمه حسنی مبارک دیکتاتور سابق امروز در سایه تدابیر امنیتی شدید در دانشکده پلیس دادگاه جنایی قاهره به ریاست "احمد رفعت" برگزار شد.

علاوه بر حسنی مبارک دو پسر وی به نام های علا و جمال مبارک نیز به عنوان متهمان دیگر در دادگاه حضور داشتند.

کشتار عمدی معترضین در جریان انقلاب 25 ژانویه، سوءاستفاده از نفوذ خود در زمان قدرت و هدر دادن اموال دولت و کسب درآمدهای نامشروع از جمله اتهامات فرعون مصر و پسرانش محسوب می شود.

این محاکمه در حالی برگزار شد که بیرون از دادگاه بسیاری از طرفداران دیکتاتور سابق مصر و مردم انقلابی این کشور در اطراف دادگاه تجمع کرده و با یکدیگر درگیر شدند. در این درگیری شماری زخمی شدند.