سید فرهاد ظهورپرواز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گستردگی حوزه استحفاظی راه آهن شمال اظهار داشت: در زمینه خدمات مسافری علاوه بر افزایش قطارها با توجه به ایجاد شرکت قطارهای مسافری رجا توجه اساسی به کیفیت سالنها و نظافت و سیستم های حرارتی شده است.

وی افزود: برای فروش بلیت ها ضمن ایجاد سامانه فروش اینترنتی، گسترش سیستم فروش آنلاین بلیت قطارها را علاوه بر ایستگاه های راه آهن در دیگر مراکز شهرها داشتیم.

مدیرکل راه آهن شمال افزود: بحت اتصال راه آهن گرگان اینچه برون و ارتباط به کشور قزاقستان و ترکمنستان در برنامه های توسعه ای راه آهن جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.

ظهورپرواز افزود: احداث 90 کیلومتر در داخل کشور از اینچه برون تا گرگان در دستور کار ویژه راه آهن بوده که هم اکنون پیمانکار مربوطه و شرکت مشاور در محل مستقر و عملیات زیرسازی آن آغاز و مقررشد این خط تا پایان سال جاری به اتمام برسد.

ظهورپرواز افزود: از اقدامات دیگری که می تواند مرتبط با توسعه راه آهن شمال باشد، اتصال کارخانجات تولیدی به شبکه ریلی بوده که طرح هایی برای اتصال شهرک های صنعتی بشل سوادکوه، خودروسازی بابل، شرکت دیزل سنگین آمل، نیروگاه نکا و تعدادی دیگر از مراکز تولیدی در دست برنامه ریزی است که به یقین با تحقق این پروژه ها تحولی کیفی در وضعیت راه آهن شمال به وجود خواهد آمد.

مدیرکل راه آهن شمال گفت: در سالیان اخیر خطوط راه آهن شمال که بالغ بر 402 کیلومتر بوده بیش از 330 کیلومترآن از گرمسار تا گلوگاه بازسازی اساسی شده و بازسازی باق یمانده مسی از گلوگاه تا گرگان، در دستور کار راه آهن در سالجاری است که این امر نقش بسزایی در افزایش ایمنی و سرعت قطارها دارد.