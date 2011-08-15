واکاوی آتش سوزی جنگلهای پلدختر/ وقتی حرف حساب جواب دارد!

به گزارش خبرنگار مهر، ماجرای آتش سوزی سه روزه جنگلها و مراتع شهرستان پلدختر که در میان کارشناسان و دلسوزان محیط زیست و منابع طبیعی در سراسر کشور بازتاب زیادی داشت و می توانست با وجود تهدیداتی که برای عرصه های جنگلی و مرتعی استان لرستان به وجود آورد به فرصتی برای تجهیز استان به امکانات اطفاء حریق به ویژه بالگرد امداد تبدیل شود متاسفانه توسط برخی از عزیزان مسئول در استان به صحنه فرصت سوزی تبدیل شد.

این در حالیست که خبرگزاری مهر به عنوان رسانه ای که به صورت مستمر اخبار آتش سوزی پلدختر را منعکس کرد و به خاطر حسن اطلاع رسانی و صحت و شفافیت عملکرد مورد تقدیر امام جمعه و فرماندار شهرستان قرار گرفت در گزارش های مستمری به نبود بالگرد، ضعف امکانات اطفاء حریق و کمبود نیرو در استان پرداخت که خوشبختانه بسیاری از نکات مطرح شده در گزارشهای مهر مورد توجه متولیان امر از منابع طبیعی و محیط زیست گرفته تا ستاد مدیریت بحران استان و شهرستان پلدختر قرار گرفت.

روز خبرنگار با چاشنی توهین و بی احترامی

با این اوصاف در این میان جمعیت هلال احمر استان لرستان در یک حرکت رو به جلو اقدام به ارسال جوابیه برای خبرگزاری مهر نمود که این جوابیه بدون کم و کاست در این خبرگزاری منتشر شد.

این در حالیست که خبرگزاری مهر در گزارشهای خود علاوه بر تقدیر از اعضای جمعیت هلال احمر استان لرستان هیچ گونه نقدی را بر عملکرد این عزیزان مطرح نکرده بود ولی متاسفانه روابط عمومی این جمعیت با هدف قرار دادن خبرگزاری مهر و طرح برخی مطالب خلاف واقع - که صدای ضبط شده وی در خبرگزاری مهر موجود است - خبرنگار این خبرگزاری را مورد هجمه خود قرار داد.

با این اوصاف جمعیت هلال احمر استان لرستان در یک بداخلاقی رسانه ای و مغایر با قانون مطبوعات نسبت به ارسال جوابیه به نشریات محلی استان لرستان و نسبت دادن موارد قابل پیگیری به این خبرگزاری اقدام کرد که خبرگزاری مهر ضمن دعوت همگان به رعایت قانون حق پیگرد قانونی را برای خود محفوظ می داند.

از سوی دیگر مطابق قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران درج جوابیه هر مطلب در رسانه ای که مطلب در آن منتشر شده قانونی است که در این زمینه نیز ضمن دعوت همکاران مطبوعاتی به دوری از ایجاد فضای تقابل در جامعه رسانه ای لرستان و هشدار نسبت به تاثیرات نامطلوب این رویه در فضای رسانه ای استان حق پیگیری این موضوع را نیز برای خود محفوظ می دانیم.

به هر روی خبرگزاری مهر به رغم همه توهین هایی که طی روزهای اخیر و همزمان با روز خبرنگار از سوی روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان لرستان مطرح شد عملکرد یک نفر را به پای مجموعه نخواهد نوشت و بازهم تاکید می کند که تلاش اعضای جمعیت هلال احمر استان لرستان در جریان آتش سوزی پلدختر درخور تقدیر بوده است.

با این اوصاف خبرگزاری مهر بنا دارد در این گزارش به دور از هر گونه فرافکنی نکاتی را مورد واکاوی قرار دهد که به نظر می رسد جامعه رسانه ای استان و فعالان خبری باید به این نکات به عنوان آنچه مطالبه عمومی مردم لرستان است توجه ویژه ای داشته باشند.

مسئولان استان: ضرورت تقویت امکانات اطفا حریق/ هلال احمر: مشکل کمبود امکانات نداریم!

نکته اولی که خبرگزاری مهر در طول گزارشهای متعددی که در جریان آتش سوزی پلدختر به آن پرداخت بحث کمبود تجهیزات و امکانات اطفا حریق در استان بود که این موضوع نیز بارها توسط مسئولان مختلف مورد تاکید قرار گرفته است.

در ساعات اولیه آتش سوزی اولین گفتگویی که از فرماندار شهرستان پلدختر بر روی خروجی خبرگزاری مهر قرار گرفت انتقاد فریدون رشیدی از ضعف امکانات اطفاء حریق بود به طوریکه وی در سخنانی اینگونه این انتقاد را ابراز کرد: متاسفانه امکانات شهرستان پلدختر برای مهار آتش سوزیهای جنگلی زیر صفر است و ما از داشتن حداقل امکانات برای مهار آتش به خصوص در مناطق صعب العبور محروم هستیم و باید شاهد باشیم جنگلهای بکر شهرستان که اغلب از درختان با ارزش بلوط تشکیل می شود در آتش بسوزند!

سخنان این مسئول را مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان لرستان اینگونه تکمیل می کند: امکانات اطفاء حریق در استان لرستان جوابگوی آتش سوزی های استان به هیچ وجه نیست.

محمد حسین بازگیر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با وجود اینکه محیط زیست استان لرستان در سالهای اخیر به امکانات اطفاء حریق مجهز شده است ولی قطعا این امکانات در آتش سوزی های گسترده ای چون آتش سوزی پلدختر جوابگو نخواهد بود.

این سخنان مدیرکل محیط زیست استان لرستان را رئیس ستاد مدیریت بحران استان ادامه می دهد. رضا آریایی نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: با وجود اینکه تجهیز محیط زیست و منابع طبیعی استان در دستور کار قرار گرفته ولی همچنان این نهادها با کمبود نیرو مواجه هستند.

وی به خرید تجهیزات برای محیط زیست استان اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به خلاهای موجود تجهیز منابع طبیعی استان لرستان نیز در دستور کار قرار گرفته است.

یک میلیارد تومان تجهزات خریداری شد/ اعضای هلال احمر آتش را با بیل خاموش کردند!

این سخنان هم در حالی مطرح می شود که هلال احمر استان لرستان مدعی است که در سال گذشته بیش از یک میلیارد تومان وسایل و تجهیزات امداد و نجات از جمله وسایل اطفاء حریق از طریق جمعیت هلال احمر کشور به لرستان تزریق شده است. حال این سئوال مطرح است که با وجود این میزان تجهیزات چرا اعضای هلال احمر استان - که تلاش آنها قابل تقدیر بوده است- در جریان آتش سوزی از شاخ و برگ درختان و بیل برای خاموش کردن آتش استفاده کرده اند؟

نکته دیگری که توسط دوستان جمعیت هلال احمر مورد طرح قرار گرفته تجهیز نیروهای این جمعیت به دستگاهی موسوم به "اچ ان ای" است که متاسفانه در هیچ کدام از عکسهای گرفته شده توسط عکاس خبرگزاری مهر نیروهای هلال احمر به همراه این دستگاه مشاهده نمی شوند.

البته نه تنها در عکسهای خبرگزاری مهر بلکه در اظهارات مسئولان حاضر در صحنه نیز نمی توان مهر تاییدی بر این امر یافت به طوریکه مسئول اداره محیط زیست شهرستان پلدختر در مورد استفاده از دستگاه "اچ ان ای" توسط نیروی هلال احمر پلدختر در جریان آتش سوزی جنگلها و مراتع این شهرستان اظهار بی اطلاعی می کند.

اسماعیل سعیدی ادامه داد: یگان ما که در "مله کوه" بوده چنین دستگاهی را ندیده است اما محیط زیست شهرستان از تجهیزات "اس پی" برای اطفا حریق استفاده کرده اند.

از سوی دیگر مسئول گارد حفاظت اداره محیط زیست پلدختر نیز در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرستان پلدختر با تاکید بر اینکه روند آتش سوزی را کاملا زیر نظر داشته اند، از تجهیز اعضای هلال احمر به این دستگاه ابراز بی اطلاعی کرده اند.

وی ادامه داد: ما که در طول آتش سوزی در منطقه حضور داشتیم چنین دستگاهی که مورد استفاده امدادگران هلال احمر در عملیات اطفای حریق باشد را مشاهده نکرده ایم.

جالبتر اینکه یکی از اعضای هلال احمر که خود در جریان آتش سوزی برای اطفا حریق حضور داشته است نیز به خبرنگار مهر گفت: ما برای خاموش کردن آتش به علت شیب زیاد کوه مله با اره دستی اقدام به بریدن شاخه های درختان کرده و با آن مبادرت به اطفای حریق کردیم!

با این اوصاف به نظر می رسد حتی اگر قبول کنیم که امدادگران هلال احمر به این وسیله مجهز بوده اند بازهم باید در نظر داشت که بخش زیادی از اعضا بدون این وسیله اقدام به خاموش کردن آتش کرده اند که این امر از یک طرف به خاطر تلاش دوستان عضو جمعیت هلال احمر جای تقدیر دارد و از طرف دیگر حکایت از کمبود تجهیزات در این بخش دارد.

مشکلی همیشگی به نام عدم وجود بالگرد امداد و نجات

نکته دیگری که در خبرگزاری مهر در طول آتش سوزی به آن پرداخته شد بحث عدم وجود بالگرد امداد در استان لرستان است که بارها مورد تاکید مسئولان قرار گرفته است. البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در جریان آتش سوزی پلدختر بالگرد امداد حضور یافته از استان کرمانشاه در لرستان اجاره ای بوده و برای هر ساعت پرواز مبلغی بیش از 5 میلیون تومان را طلب کرده است به طوریکه برای 10 ساعت پرواز در یک شبانه روز نزدیک به 50 میلیون تومان از اعتبارات استان صرف شده است.

حال دوستان متولی امر به جای استفاده از این فرصت برای طرح مشکلات استان در زمینه کمبود تجهیزات از جمله بالگرد امداد و نجات اقدام به فرصت سوزی کرده اند و زمان خود را به درج جوابیه های متعدد در نشریات محلی استان صرف کرده اند.

مدیرکل محیط زیست استان لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خلا اصلی استان در بحث تجهیزات اطفا حریق در حال حاضر بالگرد امداد و نجات است.

بازگیر تصریح کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی استان لرستان و توپوگرافی خاص این استان در بسیاری از موارد از نیروها بدون وجود بالگرد کار چندانی ساخته نیست.

مدیرکل مدیریت بحران استان لرستان نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه بیش از 75 درصد استان را ناهمواری تشکیل داده است وجود بالگرد امداد برای استان ضروری است.

رضا آریایی با اشاره به کاربردهای مختلف بالگرد امداد در استانی مانند لرستان با شرایط خاص توپوگرافی، یادآور شد: در صورت اختصاص بالگرد به استان لرستان این وسیله در اختیار هلال احمر قرار خواهد گرفت.

وی با تاکید بر ضرورت پیگیری و توجه همه دستگاههای فعال در این بخش برای طرح مطالبات استان، تصریح کرد: در حال حاضر لرستان در بحث بالگرد امداد و نجات دارای کمبود جدی است.

آتش سوزی پلدختر و درسهایی که با خود داشت

به هر روی آتش سوزی 3 روزه جنگلها و مراتع پلدختر نشان داد که لرستان آمادگی مقابله با آتش سوزی های چنین گسترده ای را ندارد و این موضوع چه قبول کنیم و چه قبول نداشته باشیم به کمبود تجهیرات و امکانات اطفاء حریق از جمله بالگرد امداد و نجات بازمی گردد.

بهتر است کمی فکر کنیم که بر فرض محال اگر در آتش سوزی بعدی شرکت خصوصی اجاره دهنده بالگرد سر نرخ بالگرد از ارائه خدمات به لرستان سر باز بزند یا اینکه تا انجام مکاتبات و آمدن بالگرد آتش سوزی گسترده تر شود و بازهم شاهد سوختن 500 هکتار از مراتع و جنگلهای منحصر به فرد زاگرس باشیم آنگاه دوباره با طرح همین مسائل از قبول اصل مسئله اجتناب خواهیم کد.

بادمان نرود لرستان با موقعیت خاص جغرافیایی و توپوگرافی، مستعد وقوع حوادث مختلف است که وجود تجهیزات و امکانات و تلاش برای جذب اعتبارات در این بخش می تواند کمی در مقابل حوادث دلگرممان سازد.

با این اوصاف به نظر می رسد باید به دور از هرگونه توجیه و فرافکنی با قبول اصل مشکل در راستای رفع آن برآمد نه اینکه با پاک کردن صورت مسئله از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرد.