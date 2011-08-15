سد غدیر در شهر باباحیدر در حال احداث است

بهروز مردانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: احداث سد غدیر با ظرفیت بالای انباشتن آب در حال احداث در شهر بابا حیدرشهرستان فارسان است.

وی افزود: سد غدیر دارای حجم مخزن 47میلیون متر مکعب است که 10میلیون متر مکعب آن صرف تأمین آب شرب شهرستان خواهد شد.

فرماندار فارسان عنوان کرد: دو میلیون متر مکعب از آب ذخیره شده در این سد صرف مصارف صنعتی و 5.14 میلیون متر مکعب دیگر به مصارف کشاورزی خواهد رسید واین مقدار توانایی آبیاری یک هزار و 400 هکتار از اراضی شهرستان را دارد.

مردانی نژاد عنوان کرد: زمان بهره برداری از سد پایان سال 92 خواهد بود و برای پیشبرد هر چه سریعتر پروژه همزمان با ساخت سد مطالعات شبکه آن نیز انجام می شود.