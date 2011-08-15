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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۲۱

آیین انتخاب بهترین های ورزش آذربایجان شرقی برگزار می شود

آیین انتخاب بهترین های ورزش آذربایجان شرقی برگزار می شود

تبریز - خبرگزاری مهر: نخستین آیین انتخاب بهترین های ورزش آذربایجان شرقی با مشارکت باشگاه ماشین سازی تبریز برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با مشارکت باشگاه فرهنگی ورزشی ماشین سازی دبیری تبریز و هفته نامه "تبریز"، آیین انتخاب بهترین های ورزش آذربایجان شرقی در سال 89 برگزار خواهد شد.

در این آیین که قرار است از ساعت 22 امشب، دوشنبه بیست و چهارم مرداد در تالار اقبال آذر مجتمع فرهنگی 29 بهمن تبریز برگزار شود، از خبرنگاران ورزشی استان نیز تجلیل به عمل خواهد آمد.

بهترین های ورزش آذربایجان شرقی در سال 89 در پنج بخش انتخاب و معرفی خواهند شد.

بهترین تیم ورزشی، بهترین ورزشکار، بهترین فوتبالیست، بهترین مربی و بهترین مدیر در این آئین انتخاب و معرفی خواهد شد.

هفته نامه تبریز از چندی قبل اقدام به نظرخواهی از حدود 100 کارشناس و خبرنگار ورزشی در این خصوص کرده است.

کد مطلب 1384395

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