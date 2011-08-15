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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۳۷

منابع مصری خبر دادند:

مذاکره حماس و اسرائیل درباره تبادل اسرا در قاهره

مذاکره حماس و اسرائیل درباره تبادل اسرا در قاهره

منابع مصری از مذاکرات حماس با رژیم صهیونیستی درباره پرونده مبادله نظامی این رژیم با اسیران فلسطینی که به میزبانی قاهره برگزار می شود خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات، منابع مصری با اشاره به مذاکرات کنونی میان حماس و اسرائیل درباره "گلعاد شالیت" نظامی رژیم صهیونیستی در قاهره اعلام کردند: درباره این گفتگوها نمی توان پیش داوری کرد اما امیدواریم که طرفین نرمش کافی به خرج دهند.

این منابع افزودند: حماس "احمد الجعبری" از رهبران برجسته نظامی این جنبش را مامور گفتگو کرده و اسرائیل "دیوید میدان" را رئیس هیئت گفتگو کننده خود قرار داده است.

منابع فوق بیان کردند: مذاکرات میان طرفین در ساختمان اطلاعات مصر برگزار می شود و هر یک از طرفین در سالنهای جداگانه قرار دارند و طرف مصری نقش واسطه را ایفا می کند.

این منابع تصریح کردند: هنوز زود است که بخواهیم از پیشرفت سخن  بگوییم، اما فضای مثبتی در جریان است و اگر اراده واقعی وجود داشته باشد موضوع حل می شود.

کد مطلب 1384396

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