مذاکره حماس و اسرائیل درباره تبادل اسرا در قاهره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات، منابع مصری با اشاره به مذاکرات کنونی میان حماس و اسرائیل درباره "گلعاد شالیت" نظامی رژیم صهیونیستی در قاهره اعلام کردند: درباره این گفتگوها نمی توان پیش داوری کرد اما امیدواریم که طرفین نرمش کافی به خرج دهند.

این منابع افزودند: حماس "احمد الجعبری" از رهبران برجسته نظامی این جنبش را مامور گفتگو کرده و اسرائیل "دیوید میدان" را رئیس هیئت گفتگو کننده خود قرار داده است.

منابع فوق بیان کردند: مذاکرات میان طرفین در ساختمان اطلاعات مصر برگزار می شود و هر یک از طرفین در سالنهای جداگانه قرار دارند و طرف مصری نقش واسطه را ایفا می کند.

این منابع تصریح کردند: هنوز زود است که بخواهیم از پیشرفت سخن بگوییم، اما فضای مثبتی در جریان است و اگر اراده واقعی وجود داشته باشد موضوع حل می شود.