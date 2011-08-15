اردبیل نخستین استان در تحویل سند توسعه اشتغال شناخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین منوری بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان اظهار داشت: بر اساس سند تنظیمی برای دستگاه‌های اجرایی استان، نهادهای دولتی برای ایجاد 38 هزار شغل در سال‌ جاری اعلام آمادگی کرده‌اند.

وی اضافه کرد: از مجموع 214 عنوان مشاغل خانگی نیز که از سوی دولت برای هر استان اعلام شده بود، استان اردبیل در سند توسعه اشتغال برای 115 شغل برنامه ریزی کرده است.

به گفته مدیرکل کار و امور اجتماعی استان میزان اعتبار قرض الحسنه اعلام شده برای این استان در زمینه مشاغل خانگی 400 میلیارد ریال است.

181 واحد صنعتی در نمین فعال است

در این جلسه فرماندار نمین نیز با اشاره به موقعیت خاص این شهرستان در زمینه توسعه اشتغال استان ابراز داشت: هم اکنون سه شهرک و ناحیه صنعتی با 181 واحد تولیدی و صنعتی در این شهرستان فعالیت می کند.

سید تقی دریتیم از افتتاح پنج طرح تولیدی و صنعتی بزرگ با 28 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری همزمان با هفته دولت در شهرستان نمین خبر داد و گفت: با بهره برداری از این طرحها برای 37 نفر اشتغال ایجاد می شود.

