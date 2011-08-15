تائید فرار 3 متهم پس از خلع سلاح ماموران/ محکومیت ضارب داداشی به قصاص

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای عصر دوشنبه در هفدهمین نشست خبری، اظهار داشت: ضارب اصلی روح الله داداشی به قصاص محکوم شده است و عدم اجرای این حکم منوط به گذشت اولیاء دم است. این حکم به محکوم علیه و شکات ابلاغ شده و پس از تایید دیوان عالی کشور اجرا می شود.

وی افزود: اکثر پرونده های قضایی با حضور وکلا رسیدگی می شود و حضور وکیل در پرونده هایی که دارای مجازات سنگین هستند الزامی است.

اژه ای خواستار جلوگیری از اسراف در بین مسئولان و مردم شد و افزود: با توجه به شرایطی که مردم دارند بهتر است افراد وارد زندگی های تجملاتی نشوند ضمن اینکه با توجه به بروز خشکسالی در برخی از کشورها وظیفه داریم به آنها کمک کنیم. جلوگیری از اسراف یک فرهنگ است و نمی توان با کار قضایی جلوی اسراف را گرفت.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص ورود قضات و ماموران به حریم شخصی افراد گفت: ورود به احوال و زندگی شخصی افراد درست نیست اما در موارد خاصی که فردی شکایت کرده است می توان وارد امور شخصی افراد از جمله تلفن همراه شد.

وی با تایید خبر فرار سه متهم از دست ماموران پلیس آگاهی تاکید کرد: این متهمان حین انتقال به دادسرا به ماموران حمله ور شده و پس از خلع سلاح و مجروح کردن آنها متواری شدند.

محسنی اژه ای با رد دریاخواری گفت: تا کنون پرونده ای در زمینه تصرف دریا تشکیل نشده است و محیط زیست باید این موضوع را رسیدگی کند.