شاخص کل بورس نزولی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در داد و ستدهای امروز بازار سرمایه 210 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 640 میلیارد و 698 میلیون ریال در 15هزار و 218 نوبت معاملاتی دست به دست شدند.

در داد و ستدهای امروز بازار سرمایه 210 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 640 میلیارد و 698 میلیون ریال در 15هزار و 218 نوبت معاملاتی دست به دست شدند.

شاخص کل 33 واحد کاهش یافت به رقم 25هزار و 59 واحد رسید. شاخص 30 شرکت بزرگ 6 واحد کاهش یافت. شاخص آزاد شناور افتی 64 واحدی را تجربه کرد.

همچنین شاخصهای بازار اول و دوم به ترتیب 30 و 22 واحد پائین آمدند. شاخص صنعت نیز 8 واحد افت را شاهد بود.

