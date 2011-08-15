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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۲۴

شاخص کل بورس نزولی شد

شاخص کل بورس نزولی شد

در داد و ستدهای امروز بازار سرمایه 210 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 640 میلیارد و 698 میلیون ریال معامله شدند، در عین حال شاخص کل 33 واحد کاهش یافت و به رقم 25هزار و 59 واحد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در داد و ستدهای امروز بازار سرمایه 210 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 640 میلیارد و 698 میلیون ریال در 15هزار و 218 نوبت معاملاتی دست به دست شدند.

در داد و ستدهای امروز بازار سرمایه 210 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 640 میلیارد و 698 میلیون ریال در 15هزار و 218 نوبت معاملاتی دست به دست شدند.

شاخص کل 33 واحد کاهش یافت به رقم 25هزار و 59 واحد رسید. شاخص 30 شرکت بزرگ 6 واحد کاهش یافت. شاخص آزاد شناور افتی 64 واحدی را تجربه کرد.
 
همچنین شاخصهای بازار اول و دوم به ترتیب 30 و 22 واحد پائین آمدند. شاخص صنعت نیز 8 واحد افت را شاهد بود.
 
کد مطلب 1384403

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