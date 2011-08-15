نام "پرسپولیس" پس از 20 سال به این باشگاه برگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی دعوی این باشگاه علیه شرکتی که نام پرسپولیس را از سال 1370 به نام خود ثبت کرده بود و متعاقب برگزاری جلسات متعدد، دادگاه رسیدگی کننده رای به ابطال و حذف نام پرسپولیس از آن شرکت به دلیل تعلق این نام تجارتی به خواهان (باشگاه پرسپولیس) صادر کرد.

براساس اعلام سایت باشگاه پرسپولیس، با قطعیت رای صادره، برند پرسپولیس که دارای صدها میلیارد ریال ارزش اقتصادی و همچنین دارای ریشه فرهنگی و اجتماعی عمیق و فضای ورزشی ایران و آسیاست، به دامان ملت باز خواهد گشت.

سایت باشگاه پرسپولیس ضمن اعلام این خبر آورده است: "باشگاه پرسپولیس این موفقیت بزرگ و تاریخی را به آحاد مردم ایران و به ویژه هواداران فهیم پرسپولیس تبریک می گوید".