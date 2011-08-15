نظارت جدی بر رعایت حریم قانونی در محوطه بازار تبریز پس از ثبت جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب شیری آذر ظهر دوشنبه در نشست خبری اظهار داشت: این کمیسیون به تازگی بررسی آثار تاریخی و باستانی تبریز را شروع کرده که یکی از مهمترین آن موارد بازار تبریز است که باید مورد سد معبر در آن پیگیری شود.

شیری آذر همچنین با انتقاد از بی توجهی مسئولان به روز مشروطه گفت: متولیان این امر باید در ارتباط با این بی توجهی به مردم پاسخ دهند زیرا به وظیفه خود در قبال این روز تاریخی و بزرگ عمل نکرده اند.

وی با اشاره به آغاز عملیات عمرانی پروژه های باغلارباغی تبریز یادآور شد: پس از اجرای این طرح ها، وسایل بازی آن با دستگاه های مکانیزه به غرب تبریز انتقال می یابد که در اثر آن و در نتیجه این انتقال مکانی شاهد کاهش مسافرت های درون شهری و استفاده مردم آن منطقه از امکانات تفریحی خواهیم بود.

به گفته شیری آذر، در کنار این طرح ها همچنین عملیات احداث چهار پروژه عمرانی در میدان شهید فهمیده تبریز آغاز می شود که شامل مجتمع های فرهنگی، سینمایی، استخر، مسکونی و هتل هستند که با بهره برداری از آنها برای 40 هزار نفر اشتغالزایی می شود و از هم اکنون طرح هایی برای جلوگیری از ترافیک آن منطقه توسط کارشناسان بررسی می شود.

سخنگوی شورای شهر تبریز اضافه کرد: طرح افزایش تعداد اعضای شورای شهر کلانشهرها هنوز در هاله ای از ابهام است و تا نظر نهایی مسئولان ذیربط مسکوت مانده است.

شیری آذر با اشاره به وضعیت ناوگان اتوبوسرانی تبریز گفت: با وجود همه پیگیری ها هنوز از سوی سازمان اتوبوسرانی در سال 90 هیچ اعتباری به شهرداری پرداخت نشده است ولی باید به این نکته توجه داشت که طی چهار سال اخیر تحول عظیمی در ناوگان حمل و نقل عمومی بوجود آمده است.

وی همچنین در ارتباط با موضوع استخدام های فامیلی در شهرداری ها اظهار داشت: از دور جدید شورا نظارت بر استخدام در شهرداری ها بیشتر شده و به نوعی هرم شهرداری را متحول کرده ایم که عمده توجه بر بخش کارگری است ولی در حالت کلی اعضا شورا حق ورود به نیروی انسانی ندارند.

سخنگوی شورای شهر تبریز با تاکید بر تملک خانه های تاریخی تبریز گفت: هم اکنون پیگیر خانه امیرکبیر هستیم و نباید اجازه دهیم این خانه و خانه علی مسیو که مغز متفکر مشروطه خوانده می شود از بین برود چرا که این افراد جزء مفاخر آذربایجان هستند و برای این امر نیاز به عزم ملی است.