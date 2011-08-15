نظام خبری اسلام بر صداقت و بیداری مردم تکیه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام قاسم نمازی خیرآبادی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه تقدیر از فعالان حوزه خبری این شهرستان اظهار کرد: خبرنگاران در فضای تبلیغات اسلامی، قصد سلطه‌گری و سودطلبی ندارند.

وی با بیان اینکه خبرنگار اسلامی باید صادق باشد و مطالبش را برمبنای خدا محوری و وحدت نگارش کند اظهار داشت: پیغمبران در طول تاریخ نیامدند بگویند هرچه ما بگوییم بلکه گفتند هر چه خدا بگوید.

این روحانی پاسدار ادامه داد: قدرت‌ها بر سه پایه تبلیغات، نفوذ اطلاعات و تسلیحات به دنبال دوام حکومت خود و گسترش حوزه خود و سیطره بر اطراف هستند.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در تیپ 21 افزود: نظام رسانه‌ای غربی به دنبال این است بود را نبود و نبود را بود جلوه دهند.

نمازی اضافه کرد: تفاوت سانسور شرقی با سانسور غربی در این است که در غرب آزادی مطبوعات هست اما نمی‌گذارند حقیقت را بفهمند، اما در شرق به سرعت می‌آیند مطبوعات را می‌بندند و یا مطالب را لاک می‌گیرند، این‌گونه رفتار سیاست‌مداران غرب این است که نمی‌گویند حرف نزن بلکه می‌گویند این‌گونه حرف بزن.

وی ادامه داد: بایستی خبرنگار ظرافت به خرج دهد و با صداقت عمل کند و در ایجاد وحدت بین مسئولین تلاش کند.

وی با بیان اینکه خبرنگاری شغل بسیار سختی است و ظرافت‌های خاص خود را دارد، تبلیغات را عنصری مهم در پیشبرد اهداف هر انقلابی دانست.