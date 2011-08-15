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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۳۳

چهارمین عرضه نفت خام چهارشنبه در بورس کالا

چهارمین عرضه نفت خام چهارشنبه در بورس کالا

یک میلیون بشکه نفت خام سنگین ایران روز چهارشنبه هفته جاری در بورس کالا عرضه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین عرضه نفت خام سنگین صادراتی ایران(IR/H) روز چهارشنبه هفته جاری با قیمت 105 دلار و 31 سنت در تالار بین المللی بورس کالا در جزیره کیش انجام می شود.

شرکت ملی نفت ایران روز دوشنبه اطلاعات مربوط به عرضه یک میلیون بشکه نفت خام فوب خارک را اعلام کرد.

بر اساس این اطلاعات، تسویه اعتباری پرمیموم هر ماه 6 دلار در هر تن، سه ماهه با ضمانتنامه، بیمه اعتباری یا L/C و تسویه کمتر از یک ماه بدون پرمیوم و خرید نقدی 5 دلار تخفیف خواهد داشت.
 
سومین عرضه محموله نفت خام سنگین ایران هفته گذشته با وجود رقابت دو خریدار انجام نشد.
 
 
 
کد مطلب 1384411

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