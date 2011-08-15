به گزارش خبرگزاری مهر، تیم امید این باشگاه در یک بازی تدارکاتی و دوستانه توانست در برابر تیم منتخب آذربایجان شرقی به یک برتری قاطع و پر گل دست یابد .

این بازی که در محل زمین چمن رازی تبریز برگزار می شد در حالی با پیروزی تیم فوتبال امید ماشین سازی به پایان رسید که سرمربی این تیم بارها دست به تغییر ترکیب تیم زد تا کلیه بازیکنان خود را محک بزند .

در این بازی مهران یکانی دو گل، جواد میدانی، نیما عدلخواه، صابر جعفری، سید محمد حسینی و فرید حسینی هر کدام یک گل برای تیم امید ماشین سازی به ثمر رساندند .

تیم امید ماشین سازی تبریز هفته گذشته نیز با گل های مهران یکانی و فرهاد سودمی با نتیجه دو بر یک در برابر تیم برق تبریز پیروز شده بود .

رضا سادات بازیکن سالهای طلایی ماشین سازی تبریز سرمربیگری تیم امید ماشین سازی را عهده دار است، حسین طاهری اسکویی نیز مسئولیت سرپرستی این تیم را انجام می دهد .

تیم امید ماشین سازی تبریز فصل گذشته توانست با اقتدار به مسابقات لیگ برتر امیدهای کشور صعود کند