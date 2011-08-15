آخرین مهلت ثبت نام مشمولان مرحله پنجم قانون مالیات بر ارزش افزوده

به گزارش خبرگزاری مهر سازمان مالیاتی کشور اعلام کرد: مشمولین مرحله پنجم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، اشخاص حقوقی دارای فروش یک میلیارد ریال و بالاتر در سال های 1387 یا 1388 یا 1389 است که از ابتدای مهرماه سال 1390 مکلف به اجرای این قانون و اخذ 4 درصد مالیات بر ارزش افزوده بابت عرضه کالا و ارائه خدمات می باشند.

در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و بنا به اختیارات حاصل از مقررات ماده 18 این قانون، بدینوسیله فعالان اقتصادی (عرضه کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات) مشمول مرحله پنجم ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده را بدین شرح تعیین و اعلام می نماید:

مشمولین مرحله پنجم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده براساس این فراخوان عبارتند از: کلیه اشخاص حقوقی که تاکنون و براساس شرایط مراحل اول، دوم، سوم و چهارم ثبت نام، ‌مشمول اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده نشده اند، در صورتیکه در هر یک از سالهای 1387، 1388 یا 1389 مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات (غیرمعاف یا معاف و غیرمعاف) آنها یک میلیارد ریال و بیشتر باشد مشمول مرحله پنجم ثبت نام و اجرای قانون خواهند بود.

همچنین کلیه اشخاص حقوقی که قبل یا بعد از سال 1390 ایجاد، تاسیس و به ثبت رسیده یا می رسند و حائز شرایط مذکور نگردیده اند، در صورتیکه مجموع فروش کالا و ارائه خدمات (غیرمعاف یا معاف و غیرمعاف) آنها در سال 1390 یا سال های بعد به یک میلیارد ریال و بیشتر برسد، از اولین دوره مالیاتی بعد از رسیدن به آستانه مذکور، مشمول مرحله پنجم ثبت نام و اجرای قانون خواهند شد.

اشخاص حقوقی که صرفا به فعالیت عرضه کالا و ارائه خدمات معاف موضوع ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده اشتغال دارند، از ثبت نام و اجرای قانون در این مرحله مستثنی است، این اطلاعیه، در ارتباط با مهلت و چگونگی ثبت نام مودیان مشمول مرحله پنجم این قانون اعلام داشته است: از اشخاص حقوقی مشمول مرحله پنجم ثبت نام و اجرای قانون درخواست می گردد از تاریخ درج اطلاعیه در جراید لغایت 31/5/1390 با مراجعه به سامانه اینترنتی عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده به نشانی WWW.EVAT.IR نسبت به ثبت نام جهت آموزش و اجرای این نظام مالیاتی اقدام نمایند تا در صورت نیاز به آموزش مقدمات آموزش آنان فراهم گردد.

ضمنا راهنمای چگونگی ثبت نام در سایت مزبور قابل دسترسی است. کلیه اشخاص حقوقی که از تاریخ 1/1/1390 به بعد به حد آستانه فروش کالا و ارایه خدمات در سال 1390 و یا سال های بعد می رسند، از اولین دوره مالیاتی بعد از رسیدن به حد آستانه مذکور در سال مذکور(یک میلیارد ریال و بالاتر) مشمول اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله ثبت نام، صدور صورتحساب و ... خواهند بود.

برای مثال شرکتی که قبل از سال 1390 به ثبت رسیده و در سالهای قبل به حد آستانه فروش کالا و ارائه خدمات (یک میلیارد ریال و بالاتر) نرسیده است. اما تا تاریخ 15/6/1390 به حد آستانه مزبور می رسد . بنابراین شرکت مذکور مشمول اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ 1/7/1390 (اول دوره مالیاتی پاییز) خواهد بود. یا شرکتی در تاریخ 10/7/1390 به ثبت می رسد و تا تاریخ 30/9/1390 به حد آستانه فروش کالا و ارایه خدمات ( یک میلیارد ریال و بالاتر ) خواهد رسید، بنابراین شرکت مذکور مشمول اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ 1/10/1390 ( اول دوره مالیاتی زمستان ) خواهد شد.

سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تاریخ اجرا و تکالیف قانونی مودیان مشمول این مرحله اعلام داشته است: اشخاص حقوقی مشمول مرحله پنجم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ 1/7/1390 مکلف به اجرای کلیه تکالیف و مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله صدور صورتحساب، درج و وصول مالیات و عوارض متعلقه و همچنین تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات و عوارض در مهلت مقرر می باشند.

لازم به ذکر است مهلت مذکور برای اشخاص حقوقی که طی سال 1390 یا سالهای بعد، حایز شرایط مرحله پنجم می شوند از تاریخ اولین دوره مالیاتی بعد از مشمولیت خواهد بود.

در بخشی از این اطلاعیه تاکید شده است: مرکز خدمات مودیان مالیات بر ارزش افزوده در کلیه استانهای کشور آماده راهنمایی و پاسخگویی به سئوالات عمومی و همچنین ارائه اطلاعات مورد نیاز و انجام عملیات ثبت نام الکترونیکی این مرحله از ثبت نام خواهند بود.(فهرست مراکز مزبور و شماره تلفن آنها در سامانه اینترنتی عملیات الکترونیکی ثبت نام WWW.EVAT.IR قابل دسترسی است.)

همچنین در صورت نیاز به آموزش این نظام مالیاتی مودیان می توانند با مراجعه به سایت مزبور یا به ادارات کل امور مالیاتی استان و شهرستان ذی ربط برای آموزش نیز ثبت نام نمایند تا اقدام لازم برای آموزش آنها که به صورت رایگان خواهد بود، بعمل آید.

این اطلاعیه در حکم بخشنامه برای ادارات کل امور مالیاتی محسوب می شود. اطلاعیه بسیار مهم قابل توجه کلیه فعالان اقتصادی اعلام تاریخ ثبت نام، آموزش و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با مودیان مرحله پنجم در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و بنا به اختیارات حاصل از مقررات ماده 18 این قانون، بدینوسیله فعالان اقتصادی ( عرضه کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات ) مشمول مرحله پنجم ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده را به شرح زیر تعیین و اعلام می نماید:

1- مشمولین مرحله پنجم ثبت نام و اجرای قانون 1-1- کلیه اشخاص حقوقی که تاکنون و براساس شرایط مراحل اول ، دوم ، سوم و چهارم ثبت نام، ‌مشمول اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده اند، در صورتیکه در هر یک از سالهای 1387 ، 1388 یا 1389 مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات ( غیرمعاف یا معاف و غیرمعاف ) آنها یک میلیارد ریال و بیشتر باشد مشمول مرحله پنجم ثبت نام و اجرای قانون خواهند بود.

1-2- کلیه اشخاص حقوقی که قبل یا بعد از سال 1390 ایجاد، تاسیس و به ثبت رسیده یا می رسند و حائز شرایط مذکور نگردیده اند، در صورتیکه مجموع فروش کالا و ارایه خدمات ( غیرمعاف یا معاف و غیرمعاف ) آنها در سال 1390 یا سال های بعد، به یک میلیارد ریال و بیشتر برسد، از اولین دوره مالیاتی بعد از رسیدن به آستانه مذکور، مشمول مرحله پنجم ثبت نام و اجرای قانون خواهند شد.

1-3- اشخاص حقوقی که صرفا به فعالیت عرضه کالا و ارایه خدمات معاف موضوع ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده اشتغال دارند ، از ثبت نام و اجرای قانون در این مرحله مستثنی می باشند.

2- مهلت و چگونگی ثبت نام 2-1- از اشخاص حقوقی مشمول مرحله پنجم ثبت نام و اجرای قانون درخواست می گردد از تاریخ درج اطلاعیه در جراید لغایت 31/5/1390 با مراجعه به سامانه اینترنتی عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده به نشانی WWW.EVAT.IR نسبت به ثبت نام جهت آموزش و اجرای این نظام مالیاتی اقدام نمایند تا در صورت نیاز به آموزش مقدمات آموزش آنان فراهم گردد .

ضمنا راهنمای چگونگی ثبت نام در سایت مزبور قابل دسترسی است . 2-2- کلیه اشخاص حقوقی که از تاریخ 1/1/1390 به بعد به حد آستانه فروش کالا و ارایه خدمات در سال 1390 و یا سال های بعد می رسند، از اولین دوره مالیاتی بعد از رسیدن به حد آستانه مذکور در سال مذکور ( یک میلیارد ریال و بالاتر ) مشمول اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله ثبت نام ، صدور صورتحساب و ... خواهند بود.

مثال (1) : شرکتی قبل از سال 1390 به ثبت رسیده و در سالهای قبل به حد آستانه فروش کالا و ارایه خدمات ( یک میلیارد ریال و بالاتر ) نرسیده است. اما تا تاریخ 15/6/1390 به حد آستانه مزبور می رسد. بنابراین شرکت مذکور مشمول اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ 1/7/1390 ( اول دوره مالیاتی پائیز ) خواهد بود.

مثال (2) : شرکتی در تاریخ 10/7/1390 به ثبت می رسد و تا تاریخ 30/9/1390 به حد آستانه فروش کالا و ارایه خدمات ( یک میلیارد ریال و بالاتر ) خواهد رسید ، بنابراین شرکت مذکور مشمول اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ 1/10/1390 ( اول دوره مالیاتی زمستان ) خواهد شد.

3- تاریخ اجرا و تکالیف قانونی اشخاص حقوقی مشمول مرحله پنجم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ 1/7/1390 مکلف به اجرای کلیه تکالیف و مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله صدور صورتحساب، درج و وصول مالیات و عوارض متعلقه و همچنین تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات و عوارض در مهلت مقرر می باشند.

لازم به ذکر است مهلت مذکور برای اشخاص حقوقی که طی سال 1390 یا سالهای بعد، حایز شرایط مرحله پنجم می شوند، از تاریخ اولین دوره مالیاتی بعد از مشمولیت خواهد بود.

قابل توجه مودیان

1- مرکز خدمات مودیان مالیات بر ارزش افزوده، در کلیه استان های کشور آماده راهنمایی و پاسخگویی به سوالات عمومی و همچنین ارایه اطلاعات مورد نیاز و انجام عملیات ثبت نام الکترونیکی این مرحله از ثبت نام خواهند بود. (فهرست مراکز مزبور و شماره تلفن آنها در سامانه اینترنتی عملیات الکترونیکی ثبت نام WWW.EVAT.IR قابل دسترسی است.)

2- در صورت نیاز به آموزش این نظام مالیاتی مودیان می توانند با مراجعه به سایت مزبور یا به ادارات کل امور مالیاتی استان و شهرستان ذیربط برای آموزش نیز ثبت نام نمایند تا اقدام لازم برای آموزش آنها که به صورت رایگان خواهد بود، بعمل آید. این اطلاعیه در حکم بخشنامه برای ادارات کل امور مالیاتی محسوب می شود.