همایش "جایگاه حقوقی زن از منظر حضرت علی (ع)" در اردبیل برگزار می ‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، سارا حقی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه مدیران فرهنگی دستگاه های اجرایی استان به منظور هماهنگی این همایش اظهار داشت: این همایش در شهریور ماه سال جاری در اردبیل برگزار خواهد شد.

کارشناس فرهنگی بانوان تبلیغات اسلامی استان ایجاد زمینه جهت بهره مندی بانوان از کلام انسان‌ساز حضرت امیرالمومنین (ع) و بکارگیری سخنان آن‌ حضرت در زندگی فردی و اجتماعی و... را از مهمترین اهداف برگزاری این همایش عنوان کرد.

وی به موضوعات مورد بحث در این همایش اشاره کرد و ابراز داشت: بیان خطبه نهج البلاغه با موضوع جایگاه حقوقی زن، فلسفه حقوق زن در اسلام از منظر امام علی(ع) و زن در کلام امام علی (ع) در این همایش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

حقی با بیان اینکه هم اکنون بسیاری از مشکلات اخلاقی بویژه بدحجابی ها در جامعه به دلیل عدم شناخت زنان از حقوق خود بروز و رشد یافته است، یادآور شد: زنان با شناخت در زمنیه حقوق شرعی و قانونی خود می توانند به ذات و کرامت انسانی خود واقف شوند.

وی با اشاره به مشارکت و همکاری امور بانوان فرمانداری اردبیل و جمعیت هلال احمر استان برای برگزاری این همایش افزود: در این همایش علاوه بر ارائه مقاله و نقد و بررسی، سخنرانان و اساتیدی از حوزه و دانشگاه حضور خواهند داشت.