بازارچه خیریه رمضان در کمیته امداد تبریز گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دشتی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در این بازارچه محصولات و صنایع دستی مددجویان کمیته امداد استان عرضه شده است.

دشتی افزود: این بازارچه شامل 25 غرفه با همکاری مددجویان تحت پوشش این نهاد مجری طرح های خوداشتغالی راه اندازی شده که محصولات، تولیدات و صنایع دستی خود را ارائه می کنند.

وی یادآور شد: این نمایشگاه در 20 غرفه عرضه مستقیم کالا شامل مواد غذایی، بهداشتی، آرایشی، پوشاک، صنایع دستی، کیف و کفش و عرقیات گیاهی است.

همچنین در جنب این بازارچه غرفه اکرام ایتام پیش بینی شده و خیران می توانند با ارائه شناسنامه و مشخصات ایتام نسبت به پذیرش حامی داوطلب از بین بازدید کنندگان اقدام کنند.

بازارچه خیریه رمضان تا آخر ماه مبارک رمضان همه روزه از ساعت 18 تا 23 دایر و خرید برای عموم نیز آزاد است.