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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۰۷

بازارچه خیریه رمضان در کمیته امداد تبریز گشایش یافت

بازارچه خیریه رمضان در کمیته امداد تبریز گشایش یافت

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی از گشایش نخستین بازارچه خیریه رمضان با حضور مددجویان توانمند در محوطه کمیته امداد تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دشتی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در این بازارچه محصولات و صنایع دستی مددجویان کمیته امداد استان عرضه شده است.

دشتی افزود: این بازارچه شامل 25 غرفه با همکاری مددجویان تحت پوشش این نهاد مجری طرح های خوداشتغالی راه اندازی شده که محصولات، تولیدات و صنایع دستی خود را ارائه می کنند.

وی یادآور شد: این نمایشگاه در 20 غرفه عرضه مستقیم کالا شامل مواد غذایی، بهداشتی، آرایشی، پوشاک، صنایع دستی، کیف و کفش و عرقیات گیاهی است.

همچنین در جنب این بازارچه غرفه اکرام ایتام پیش بینی شده و خیران می توانند با ارائه شناسنامه و مشخصات ایتام نسبت به پذیرش حامی داوطلب از بین بازدید کنندگان اقدام کنند.

بازارچه خیریه رمضان تا آخر ماه مبارک رمضان همه روزه از ساعت 18 تا 23 دایر و خرید برای عموم نیز آزاد است.

کد مطلب 1384421

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