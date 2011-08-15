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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۰۴

قناعت:

تخصیص 416 میلیارد ریال تسهیلات برای ایجاد مشاغل خانگی در گلستان

تخصیص 416 میلیارد ریال تسهیلات برای ایجاد مشاغل خانگی در گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان از اختصاص 416 میلیارد ریال تسهیلات برای مشاغل خانگی در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت عصر دوشنبه در ستاد اشتغال استان افزود: از این میزان 200 میلیارد ریال ریال برای اشتغال مددجویان کمیته امداد اختصاص دارد.

وی اظهار داشت: بر اساس مصوبه ستاد عالی اشتغال کشور برای هر شغل سه تا پنج میلیون تومان تسهیلات داده می شود.

قناعت افزود: همچنین برای هر شغل حمایتی نیز به طور متوسط پنج میلیون تومان تسهیلات پرداخت می شود.

استاندار گلستان، به روز رسانی اطلاعات جامع شاغلان جدید در سامانه رصد، تسریع در پرداخت تسهیلات طرح های اشتغالزا را ضروری دانست.

وی عنوان کرد: تقویت کمیته های نظارتی برای طرح های اشتغالزا را از اولویت های دستگاههای اجرایی بیان کرد.

کد مطلب 1384423

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