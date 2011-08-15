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۲۵ مرداد ۱۳۹۰، ۰:۱۳

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: عبادت و راز و نیاز با خدا در ماه مبارک رمضان بیش از هر زمان دیگری مورد توجه است، اما باید دقت داشته باشیم که در کنار این عبادات باید قدرت لایزال خداوند در خلق جهان پهناور را نیز در نظر داشته،‌ بابت نعمتهای بیشماری که در اختیارمان قرار داده او را شاکر باشیم.

آیه روز:

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرْتَنِی بِهِ أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّی وَرَبَّکُمْ وَکُنتُ عَلَیْهِمْ شَهِیدًا مَّا دُمْتُ فِیهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِی کُنتَ أَنتَ الرَّقِیبَ عَلَیْهِمْ وَأَنتَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ شَهِیدٌ .

جز آنچه مرا بدان فرمان دادى [چیزى] به آنان نگفتم [گفته‏ام] که خدا پروردگار من و پروردگار خود را عبادت کنید و تا وقتى در میانشان بودم بر آنان گواه بودم پس چون روح مرا گرفتى تو خود بر آنان نگهبان بودى و تو بر هر چیز گواهى .

سوره مائده، آیه 117

حدیث امروز:

امام حسن عسکری(ع):

لَیسَتِ العِبادَةُ کَثرَةَ الصیّامِ وَ الصَّلوةِ وَ انَّما العِبادَةُ کَثرَةُ التَّفَکُّر فی أمر اللهِ.

عبادت کردن به زیادی روزه و نماز نیست، بلکه (حقیقت) عبادت، زیاد در کار خدا اندیشیدن است.

تحف العقول، ص448

کد مطلب 1384424

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