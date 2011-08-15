"همدلی" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همدلی نقش مهمی در فهم و درک متقابل انسانها از یکدیگر بازی می‌کند. در این کتاب علاوه بر اینکه این موضوع از جنبه فلسفی و روانشناختی مورد بررسی قرار می‌گیرد به نقش وسیع آن در تعاملات انسانی نیز پرداخته شده است.

بعد از قرن هجدهم میلادی موضوع "همدلی" و انتقال فکر مورد توجه جدی مطالعات علوم انسانی قرار گرفت. انتقال فکر این کمک را به انسان می‌کند که دیگران چگونه می‌اندیشند.

این موضوع نقش مهمی در زیبایی شناسی نیز ایفا می‌کند. درک ما از آثار هنری و ادبی از رهگذر همدلی با آن آثار حاصل می‌شود.

نظر به اهمیت این موضوع است که مطالعاتی میان رشته‌ای در حوزه علوم و علوم انسانی در مورد آن صورت گرفته است. این مطالعات به درک بهتر و جامع تر از این موضوع منجر شده است.

این کتاب مشتمل بر 19 مقاله است که توسط متخصصان حوزه‌های مختلف مطالعاتی به نگارش درآمده است. نویسنده معتقد است این کتاب باید فتح بابی برای مطالعات بیشتر در مورد این موضوع که از ابعاد عجیب وجود انسانی است باشد.