سومین جلسه دادگاه مبارک 5 سپتامبر برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر، دادگاه جنایی قاهره به ریاست "احمد رفعت" تصمیم به تعویق جلسه محاکمه حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر و فرزندانش "علاء و جمال مبارک" و نیز "حسین سالم" بازرگان فراری وابسته به دربار رژیم سابق به پنجم سپتامبر(چهاردهم شهریور) گرفت.

همچنین دادگاه تصمیم گرفت که دادگاه مبارک و "حبیب العادلی" وزیر کشور سابق مصر به همراه شش تن از معاونانش به اتهام کشتار تظاهرات کنندگان با هم برگزار شود.

"احمد رفعت" رئیس دادگاه جنایی قاهره پس از قطع ناگهانی پخش روند دادگاه حسنی مبارک، اعلام کرد: به منظور جلوگیری از خدشه وارد شدن به منافع ملی از جلسات آینده روند دادگاه به صورت مستقیم پخش نخواهد شد.

شایان ذکر است که محاکمه مبارک یکی از خواسته های اصلی مردم انقلابی مصر است.