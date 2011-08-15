تکواندو یزد 34 پله ارتقا یافت/ پیگیری مسابقات کشوری در اولویت

محمود عالیشوندی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پیش از این هیئت تواندو از میان 47 هیئت ورزشی در جایگاه 45 قرار داشت، اظهار داشت: در سه ماه نخست سال جاری رتبه این هیئت با افزایش قابل توجهی به 11 از میان 47 هیئت ورزشی ارتقا یافته است.

وی ارتقای رتبه هیئت تکواندو استان یزد را مدیون تلاش و زحمات همه ورزشکاران، مربیان و همه عوامل دست ‌اندرکار در این ورزش دانست و بیان داشت: به طور قطع ورزش تکواندو از پتانسیلها و ظرفیتهایی بیش از این در استان یز برخوردار است.

عالیشوندی ادامه داد: اگر در ورزش تکواندو استان به درستی سرمایه ‌گذاری شود، به طور قطع به جایگاهی بهتر از وضعیت کنونی نیز دست خواهد یافت زیرا این رشته از پتانسیل و ظرفیت بالایی برخوردار است.

وی ابراز امیدواری کرد: رشته تکواندو استان با همکاری همه علاقمندان و مسئولان روز به روز به جایگاه حقیقی خود در سطح کشور دست یابد.

رئیس هیات تکواندو یزد اظهار داشت: برگزاری مسابقات متعدد ورزش تکواندو در یزد می‌ تواند در رشد و تعالی این رشته بسیار موثر باشد.

عالیشوندی افزود: یکی از برنامه‌ های مهم این هیئت در سال جاری پیگیری برگزاری مسابقات کشوری در یزد است.