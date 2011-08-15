نخستین محموله مخازن فاز 14 وارد پارس جنوبی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تاکنون 11 دستگاه از مخازن ساخته شده در شرکت مجتمع ماشین سازی اراک به محل ساخت پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی حمل شده است و روزهای آینده بقیه این مخازن در محل ساخت پالایشگاه به پیمانکاران ایرانی طرح، تحویل داده خواهد شد .

درمجموع 354 دستگاه مختلف و تجهیزات پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی از جمله مخازن تحت فشار، برج ها و غیره به وزن 18 هزار و 292 تن در حال ساخت در ماشین سازی اراک است .