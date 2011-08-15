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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۰۶

نخستین محموله مخازن فاز 14 وارد پارس جنوبی شد

نخستین محموله مخازن فاز 14 وارد پارس جنوبی شد

عسلویه - خبرگزاری مهر: نخستین محموله مخازن تحت فشار که در شرکت مجتمع ماشین سازی اراک ساخته شده در فاز 14 وارد پارس جنوبی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تاکنون 11 دستگاه از مخازن ساخته شده در شرکت مجتمع ماشین سازی اراک به محل ساخت پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی حمل شده است و روزهای آینده بقیه این مخازن در محل ساخت پالایشگاه به پیمانکاران ایرانی طرح، تحویل داده خواهد شد.

درمجموع 354 دستگاه مختلف و تجهیزات پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی از جمله مخازن تحت فشار، برج ها و غیره به وزن 18 هزار و 292 تن در حال ساخت در ماشین سازی اراک است.

فعالیتهای مربوط به ساخت این تجهیزات در فاز 14 پارس جنوبی، 7 درصد جلوتر از برنامه زمانبندی است.

کد مطلب 1384432

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