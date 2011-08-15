استان قزوین 833 بیمار دیالیزی دارد

به گزارش خبرنگار مهر زمزم بیگم حجازی فر در مراسم بهره برداری از ششمین دستگاه دیالیز بیمارستان رازی قزوین

اظهارداشت: کانون خیریه حمایت از بیماران کلیوی امام سجاد(ع) قزوین از سال 87 فعالیت خود را آغاز کرده و در حال حاضر 150 بیمار کلیوی را تحت پوشش قرار داده است.

حجازی فر تصریح کرد: هزینه درمان این بیماران سنگین است و برخی حتی توان پرداخت کرایه ایاب و ذهاب روزانه و هفتگی را ندارند و بدلیل گران بودن دارو نیازمند کمک خیرین هستند.

وی گفت: تهیه دستگاه دیالیز و اهداء آن به بیمارستان رازی، پرداخت هزینه آزمایش پیوند، تامین کمک هزینه پیوند به مبلغ یک میلیون تومان، وام ضروری بیماران تحت پوشش، عقد قرارداد با کمیته امداد برای تهیه داروی بیماران، مکاتبه با پزشکان، دندانپزشکان، آزمایشگاهها برای کاهش هزینه بیماران، تامین جهیزیه و کمک هزینه تحصیلی فرزندان بیماران کلیوی، معرفی بیماران کانون برای پیوند کلیه به انجمن بیماران خاص از مهمترین فعالیتهای کانون در سال گذشته و امسال بوده است.

مدیرعامل کانون خیریه حمایت از بیماران کلوی امام سجاد قزوین همچنین یادآورشد: در سال جاری سه بیمار کلیوی برای پیوند به بنیاد بیماری های خاص معرفی شدند و پیوند کلیه آنها با موفقیت انجام شده است.

این خیر اظهارداشت: پیوند کلیه 10 میلیون تومان هزینه دارد که در توان مالی بیماران نیست لذا با هماهنگی انجام شده تلاش می کنیم با پیوند بیماران مرگ مغزی بخشی از مشکلات این بیماران رفع شود.

وی با اعلام این مطلب که برای خرید دستگاه دیالیز اهدایی 16 میلیون تومان هزینه شده است از خیرین درخواست کرد با کمک های مالی خود به یاری بیماران نیازمند کلیوی بشتابند.

شاه عباسی مدیر بیمارستان رازی قزوین هم در این مراسم گفت: در حال حاضر 30 بیمار کلیوی با استفاده از شش دستگاه در این بیمارستان دیالیز می شوند.

استان قزوین 833 بیمار کلیوی دارد که این بیماران با 41 دستگاه دیالیز در بیمارستان های قزوین، آبیک، تاکستان و بوئین زهرا دیالیز می شوند.