80 درصد ترکیب تیم فوتبال اتکای گلستان مشخص شد

سید مجتبی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال جاری به طور تقریبی هزینه شرکت ما در لیگ 15 میلیارد ریال است و تا امروز برای شرکت در لیگ مشکل خاصی نداشتیم.

وی با اشاره به اینکه ما به دنبال افراد سفارشی در اتکا نیستیم، افزود: تاکنون 80 درصد تیم مشخص شده است و قراردادها به جز دو یا سه قرارداد بسته شده است و این دو یا سه نفر نیز قرارداد داخلی دارند اما هنوز در هیئت فوتبال قراردادشان ثبت نشده است که تا آخر هفته ترکیب 100درصدی تیم مشخص می شود.

وی بیان داشت: تنها اردوی پیش از فصل ما اردویی 12 روزه در شهرکرد بود و تا شروع بازیها دو بازی تدارکاتی نیز در پیش داریم.

حسینی گفت: در کادر اتکا در سال جدید حمید کللی پور سرمربی است و دکتر ایری، سید جواد حسینی، آلوستانی، سعیدی، ملاح، زمانی، فندرسکی و حبیبی به عنوان اعضای دیگر باشگاه اتکا حضور دارند.

وی با اشاره به اینکه لیگ یک سختیهای زیادی دارد بیان داشت: امسال با تیم هایی چون صنعت ساری، فولادگستر تبریز، پیکان قزوین و ابومسلم مشهد هم گروه هستیم که تیم های خوبی هستند اما کادر اتکا نیز خوب است و شرایط ما مطلوب و در چهار بازی اول سه بار میزبان هستیم که امیدوار به کسب نتیجه هستیم.

وی تیم اتکا را تیم بزرگی دانست که شرایط عبور از بحران را دارد.

بومی گرایی اولویت اول اتکا در فصل جدید است

مدیرعامل تیم اتکا گلستان، سهم بازیکنان بومی این فصل اتکا را نزدیک به 60 درصد اعلام کرد و اظهارداشت: اولویت ما برای بستن تیم، بازیکنان بومی بود و با همه بازیکنان بومی گلستان مذاکره کردیم و در این زمینه توفیق خوبی نیز داشتیم .

وی گفت: امسال با 6 بازیکن بومی قرار داد بستیم و تعدادی بازیکن بومی نیز از فصل قبل در تبم جای داشتند.

وی در خصوص بدهی 120میلیون تومانی سال گذشته این تیم به هتل چهانگردی گرگان برای اسکان بازیکنان این تیم گفت: سال گذشته به خاطر عدم صحیح مدیریت توسط سرمربی وقت موجب شد که بدهی با این مبلغ برای تیم به جای بگذارد ولی در سال جاری برای بازیکنان غیر بومی مجرد خانه اجاره کرده ایم و برای بازیکنان متاهل نیز مبلغی از پیش قرارداد را برای اجاره خانه به آنها پرداخت کرده ایم.