ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه در ایجاد اشتغال پایدار موثر است

به گزارش خبرنگار مهر، اباصلت سیاح ظهر دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش افزود: این امر تمام نیازمندیهای جامعه را پوشش داده و کشور را در آینده نزدیک به خودکفایی در تمام بخشها و نقطه مطلوب خواهد رساند.



وی ادامه داد: دانشگاه باید مرتبط با حرفه، آموزش های لازم را داشته باشد و یک گره قوی بین دانشگاه و حوزه کشاورزی ایجاد کند.



سیاح افزود: آموزش و پرورش استان زنجان با 56 نفر دانش آموز بازمانده از تحصیل رتبه اول را در کشور به خود اختصاص داده و در تدریس الگوهای برتر آمادگی دفاعی رتبه اول و کسب دو رتبه در مسابقا ت قرآنی عملکرد خوبی را داشته است.



وی اظهار داشت: سازمان فنی و حرفه ای و فرهنگ و ارشاد عملکرد خوبی در حوزه آموزش فنی و حرفه ای داشته اند و جهاد کشاورزی با 5.34 عملکرد خوبی در آموزش هنرجویان نداشته است.



معاون امنیتی - سیاسی استانداری زنجان با اشاره به اینکه اساس پیشرفت استان کشاورزی است، افزود: اگر بخواهیم ساختار را درست کنیم باید به دنبال تحول عظیم در حرفه آموزی باشیم و حرفه آموزی در استان را ترویج دهیم.



سیاح تاکید کرد: فرصت های بسیار خوبی در استان وجود دارد که در این راستا باید مدیریت و فکر و اندیشه برای تولید علم همراه با حرفه آموزی در دستور کار دستگاههای ذیربط باشد.



وی گفت: در استان باید تولید اشتغال را سامان دهی کنیم و آموزش فنی و حرفه ای باید یک راهکار و گره قوی بین نیازمندهای و تولیدات داشته باشیم و حرفه را توسعه و ترویج دهیم.



معاون امنیتی - سیاسی استانداری زنجان یادآور شد: حرفه آموزی تقویت شود شغل پایدار ایجاد می شود و شغل پایدار هم توسعه استان در همه بخشها را می تواند به دنبال داشته باشد.



سیاح افزود: در حال حاضر بیکاری معضل مهم کشور است که در این راستا باید حرفه آموزی محور کارها قرار گیرد که حرفه آموزی محور اشتغال پایدار است و توسعه و پیشرفت استان را به همراه دارد.

وی یادآور شد: آموزش و پرورش باید به اوقات فراغت دانش آموزان که معضل مهمی است توجه داشته باشد و سه ماه اوقات فراغت که دانش آموزان تعطیل هستند برنامه های آموزشی فنی و ورزشی را در دستور کار قرار دهند و تربیت بدنی دانش آموزان را تقویت کند، اظهار کرد: بخشی از فضاهای سبز داخل استان زنجان برای راه‏اندازی این کمپینگ در نظر گرفته شده است.