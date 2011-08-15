هنرجویان سوره حوزه هنری یزد در کنکور 90 خوش درخشیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، هنرجویان هنرستان و مرکزپیش دانشگاهی غیر دولتی سوره یزد موفق به کسب دو رتبه دو رقمی و سه رتبه سه رقمی در کنکور سراسری امسال شدند.

محیا گلشن، مهسا طباطبایی، فاطمه السادات عظیمی، فاطمه السادات دشتکی و فاطمه ممیزالاشجار به ترتیب رتبه های 11، 96، 150، 188 و 573 کنکورسراسری سال 1390 را به خود اختصاص دادند.

سرپرست حوزه هنری استان یزد این افتخار آفرینی که در ادامه موفقیت دانش آموزان استان یزد در کسب رتبه اول کنکور سراسری در 17 سال گذشته است را به دانش آموزان، خانواده، دبیران و مدیریت هنرستان و مرکز پیش دانشگاهی سوره حوزه هنری استان تبریک گفت.

محمدرضا نیکونژاد ابراز امیدواری کرد: با تلاش و همت مضاعف در سالهای آینده نیز شاهد درخشش و افتخار آفرینی بیش از پیش هنرجویان این واحد آموزشی باشیم.