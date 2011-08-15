به گزارش خبرنگار مهر، برنامه دیدارهای هفته پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

هفته پنجم - هفته مردانگی، جوانمردی و احترام و گرامیداشت شهادت مظلومانه امیرالمومنان حضرت علی (ع)

چهارشنبه - 2/6/1390

* ملوان بندرانزلی - ذوب آهن اصفهان، ساعت 22، ورزشگاه تختی بندرانزلی

* شاهین بوشهر - صبای قم، ساعت 22، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

* مس کرمان - فجرشهیدسپاسی شیراز، ساعت 22، ورزشگاه شهیدباهنر کرمان

* سپاهان اصفهان - نفت تهران، ساعت 22، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* سایپای البرز - داماش گیلان، ساعت 22، ورزشگاه انقلاب کرج

* راه آهن شهرری - مس سرچشمه کرمان، ساعت 22، ورزشگاه اکباتان تهران

* پرسپولیس تهران - صنعت نفت آبادان، ساعت 22:30، ورزشگاه آزادی تهران

پنجشنبه - 3/6/1390

* تراکتورسازی تبریز - شهرداری تبریز، ساعت 22، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* فولاد خوزستان - استقلال تهران، ساعت 22:30، ورزشگاه تختی اهواز

پیش از این قرار بود دیدارهای هفته پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور طی روزهای یکم و دوم شهریورماه برگزار شود که به علت مصادف شدن با لیالی قدر زمان برگزاری دیدارهای این هفته یک روز به تعویق افتاد.