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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۳۰

تغییر در برنامه سازمان لیگ/

هفته پنجم لیگ برتر دوم و سوم شهریور برگزار می‌شود

هفته پنجم لیگ برتر دوم و سوم شهریور برگزار می‌شود

دیدارهای هفته پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور طی روزهای 2 تا 3 شهریورماه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه دیدارهای هفته پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:
هفته پنجم - هفته مردانگی، جوانمردی و احترام و گرامیداشت شهادت مظلومانه امیرالمومنان حضرت علی (ع)
چهارشنبه - 2/6/1390
* ملوان بندرانزلی - ذوب آهن اصفهان، ساعت 22، ورزشگاه تختی بندرانزلی
* شاهین بوشهر - صبای قم، ساعت 22، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
* مس کرمان - فجرشهیدسپاسی شیراز، ساعت 22، ورزشگاه شهیدباهنر کرمان
* سپاهان اصفهان - نفت تهران، ساعت 22، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
* سایپای البرز - داماش گیلان، ساعت 22، ورزشگاه انقلاب کرج
* راه آهن شهرری - مس سرچشمه کرمان، ساعت 22، ورزشگاه اکباتان تهران
* پرسپولیس تهران - صنعت نفت آبادان، ساعت 22:30، ورزشگاه آزادی تهران
پنجشنبه - 3/6/1390
* تراکتورسازی تبریز - شهرداری تبریز، ساعت 22، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
* فولاد خوزستان - استقلال تهران، ساعت 22:30، ورزشگاه تختی اهواز

پیش از این قرار بود دیدارهای هفته پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور طی روزهای یکم و دوم شهریورماه برگزار شود که به علت مصادف شدن با لیالی قدر زمان برگزاری دیدارهای این هفته یک روز به تعویق افتاد.

کد مطلب 1384444

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