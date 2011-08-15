مسئولان بیشتر پاسخگوی حیطه ماموریتی خود باشند

سردار ابراهیم قائد رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هدف از طرح ارتقاء امنیت اجتماعی احساس امنیت برای مردم است، افزود: آمارها نشان از موفقیت پلیس در طرح ارتقای امنیت اجتماعی دارد ولی خروجی کار مهم است که باید مشهود و ملموس برای همگان باشد.

فرمانده پلیس گیلان همچنین برخورد با بدحجابان و بد پوششان، مزاحمان نوامیس مردم، تولید، توزیع البسه و تصاویر مغایر با عرف جامعه را از دیگر اقدامات اجرای طرح امنیت اجتماعی اعلام کرد.

وی در ادامه یکی از اثرات سوء و مخرب بدحجابی را جریحه‌ دار کردن افکار عمومی و سست شدن ارزش ‌های انقلاب و ایمان جوانان ذکر کرد و گفت: اجرای طرح عفاف و حجاب یکی از مطالبات به حق اکثر مردم و خانواده ‌های شهدا و بزرگان دین است.

قائد رحمتی اظهارداشت: نیروی انتظامی با بدحجابی و کسانی که جامعه اسلامی را دچار چالش می‌ کنند، به شدت برخورد می کند و هدف از اجرای طرح ارتقا امنیت اخلاقی نیز مقابله و برخورد با کسانی است که آرامش جامعه را برهم زده و مشکلاتی را برای امنیت جامعه به وجود می‌آورند.

فرمانده انتظامی گیلان در ادامه از مردم استان گیلان خواست در صورت مشاهده هرگونه ناهنجاری مراتب را به مرکز فوریت های پلیسی 110 اطلاع دهند.