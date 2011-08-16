به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی بعدازظهر دوشنبه در جمع نمازگزاران حرم مطهر حضرت معصومه(س) با انتقاد شدیدالحن از مقاصد سیاسی برخی افراد برای انتشار ویژه‌نامه خاتون در روزنامه ایران اظهار داشت: اخیراً یکی از روزنامه‌های وابسته به برخی مقامات ویژه‌نامه‌ای را با چاپ و کاغذ اعلا منتشر کرد و هزینه زیادی از بیت‌المال خرج این ویژه‌نامه شده و در سطح وسیعی توزیع شده است.



وی ادامه داد: بنده به حکم اینکه مسئولیت داشتم این ویژه‌نامه را ورق زدم و متوجه شدم که جز سست‌کردن اعتقاد مردم به حجاب اسلامی و ترویج بی‌بندوباری در میان جمعیت هیچ هدف دیگری ندارد.



این مرجع تقلید گفت: این ویژه‌نامه از یکطرف نیروی انتظامی را می‌کوبد که چرا طرح عفاف و حجاب را اجرا می‌کند و از طرفی دیگر ورزش دختران را ترویج می‌کند و مهمتر از آن در یکجا جسارت را به حد اعلا رسانده و می‌گوید که چادر سیاهی که زنان مسلمان می‌پوشند بدترین نوع حجاب است و این چادر اختراع ناصرالدین شاه است که در مجلسی آن را پذیرفت و در میان ایرانیان ترویج داد.



آیت‌الله مکارم شیرازی محتوای این ویژه‌نامه را دروغ خواند و گفت: همه افرادی که اهل اطلاع ‌هستند می‌دانند که این ویژه‌نامه برای این است که برخی افراد آراء یک گروه بی‌بندوبار را در انتخابات بدست آورند.



فرعون مصر عبرت مقامات باشد



وی تصریح کرد: خاک بر سر آن مقامی که به وسیله این کثافت‌کاریها به دست می‌آید. فرعون مصر را دیدید که روزی همه کاره مصر بود و الان به روزی افتاد که در قفس و با برانکارد او را محاکمه می‌کنند.



این مرجع تقلید اضافه کرد: این مقامات چه اهمیتی دارد؟ از خشم خداوند و امت حزب‌الله بترسید. برای به دست آوردن آراء بعضی از بی‌بندوبارها اینگونه کارها را انجام می‌دهند و حجاب چادر را بدترین نوع حجاب می‌دانند.



آیت‌الله مکارم شیرازی به افرادی که پشت پرده انتشار این ویژه‌نامه هستند گفت: یقین داشته باشید که این ملتی که بیش از 100 هزار شهید داده به شما اجازه نخواهند داد که احکام و ارزشهای دینی را زیرسئوال ببرید.



کشور نیاز به آرامش دارد



وی با بیان اینکه این افراد آرزوهایشان را به گور می‌برند تصریح کرد: امروز کشور ما نیاز به آرامش دارد و همان طوری که رهبر بزرگوار بارها گفته‌اند تهدیدهای خارجی به ما می‌گوید که شما آرام باشید. چه دلایلی دارد که این نشریه را منتشر و ایجاد تشنج می‌کنید؟



این مرجع تقلید ادامه داد: آیا هر روز باید مسئله‌ای را عنوان و آرامش جمعیت را به هم بزنند و تشنج‌آفرینی کنند؟ خدایا این افراد اگر قابل هدایت هستند آنها را هدایت کن و اگر قابل هدایت نیستند ریشه آنها را بکن.