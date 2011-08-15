220 کیلوگرم مواد مخدر در قزوین کشف و ضبط شد

سردار جعفری نسب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ماموران انتظامی شهرستان قزوین ساعت دو بامداد امروز در اجرای طرح کنترل محورهای ارتباطی در آزاد راه قزوین به زنجان به یک دستگاه سواری پژو 405 مشکوک شدند و در بازرسی از آن مقدار 210 کیلوگرم تریاک را کشف و ضبط کردند که در این رابطه یک نفر نیز دستگیر شد.

فرمانده انتظامی قزوین تصریح کرد: در اقدام دیگری ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین پس از انجام اقدامات اطلاعاتی ساعت سه بامداد روز گذشته در آزادراه قزوین به کرج یک فروشنده و یک خریدار مواد را دستگیر کردند.

وی بیان کرد: در این اقدام و در بازرسی از خودروی متهمان مقدار یک کیلوگرم شیشه و یک کیلو گرم حشیش کشف و ضبط شد.

این فرمانده انتظامی یادآور شد: همچنین ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در بازرسی از یکدستگاه سواری پراید در آزادراه قزوین به زنجان مقدار هشت کیلوگرم تریاک کشف کردند که چهار نفر سرنشین این خودرو نیز دستگیر و روانه بازداشتگاه شدند.