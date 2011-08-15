یک رشته تحصیلی کارشناسی ارشد به دانشگاه ابرکوه اضافه شد

عباس علوی راد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با تصویب شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، رشته مهندسی برق - کنترل در مقطع کارشناسی ارشد به این واحد دانشگاهی اضافه شد و این دانشگاه از امسال اقدام به پذیرش دانشجو در این رشته خواهد کرد.

وی افزود: این رشته برای اولین بار در استانهای یزد، کرمان و فارس در ابرکوه دایر خواهد شد و بدون شک یکی از جذابترین گرایش های مهندسی برق در مقطع کارشناسی ارشد خواهد بود.

علوی راد یادآور شد: پرونده گرایش مخابرات در مهندسی برق در مقطع کارشناسی ارشد نیز برای این واحد دانشگاهی در دست بررسی است.

این دومین رشته کارشناسی ارشد بعد از رشته اقتصاد در گرایش انرژی است که در دانشگاه آزاد اسلامی ابرکوه شروع به پذیرش دانشجو می کند.