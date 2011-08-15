اوباما به بدترین جایگاه خود در سه سال گذشته رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بر اساس آخرین نظرسنجی انجام شده محبوبیت "باراک اوباما" در بین مردم آمریکا به 39 درصد یعنی کمترین میزان طی سه سال گذشته رسیده است.

این در حالی است که 54 درصد پاسخ دهندگان به نظرسنجی موسسه گالوپ معتقدند اوباما در عملی کردن وعده های خود ناتوان بوده است. این بدترین ارزیابی از عملکرد اوباما توسط مردم آمریکا از زمان آغاز ریاست جمهوری اوباما است.

این در حالی است که در هفته های پس از انتشار خبر مرگ "اسامه بن لادن" محبوبیت اوباما افزایش یافته و به 53 درصد رسیده بود که این رقم نیز بیشترین میزان محبوبیت اوباما در آمریکا به شمار می رفت.

با این حال وخامت اوضاع اقتصادی، افزایش بیکاری و بحثهای بی پایان در مورد طرح اصلاح سیستم بهداشت آمریکا موجب شده اعتماد شهروندان آمریکایی به دولت این کشور کاهش یابد.