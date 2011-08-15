هزار و 336 فرهنگی در مسابقات ورزشی در زنجان ثبت نام کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، مرادلو ظهر دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش توجه به برنامه های ورزشی دانش آموزان و فرهنگیان را یکی از برنامه های خوب آموزش و پرورش یاد کرد و افزود: طرحهای بسیار خوب و ایجاد فضای ورزشی خوبی برای فرهنگیان و دانش آموزان در دستور کار است.

وی از برگزاری طرح مسابقات ورزشی برادران در استان زنجان خبر داد و افزود: این مسابقات در دو استان زنجان و آذربایجان شرقی بعد از ماه مبارک رمضان از 16 شهریور به مدت یک هفته در استان برگزار می شود.



معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش استان زنجان تاکید کرد: این مسابقات در چهار رشته ورزشی والیبال، بدمینتون، تنیس روی میز و و شطرنج برگزار می شود.



مرادلو هدف از برگزاری این مسابقات ورزشی را توسعه فعالیتهای ورزشی، تشویق و ترغیب فرهنگیان به ورزش، افزایش سطح سلامت فرهنگیان، شناساندن جاذبه های گردشگری و فرهنگی، ایجاد انگیزه و رقابت در استان برشمرد.

وی گفت: در راستای برگزاری این مسابقات مدیران دستگاههای اجرایی در استان تعامل لازم را با آموزش و پرورش داشته باشند .