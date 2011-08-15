حبیب رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این شهرستان با داشتن آب و هوای مناسب و خاک حاصلخیز، 15 هزار هکتار اراضی قابل کشت کشاورزی دارد که بیش از شش هزار هکتار آن به کشت انواع نخیلات اختصاص دارد.
وی گفت: شش هزار هکتار از این باغات نخیلات بارور و 244 هکتار آن نهال است.
وی افزود: 42 رقم خرما در نیکشهر کشت می شود که از ارقام مضافتی، هلیله، ربی، دسکی، شکری، کتمی، روزبهانی، نگال، کلمی، حساب، زاهدی، بریهی و خلاص هستند.
مدیر جهاد کشاورزی نیکشهر بیان داشت: سالانه بیش از 30 هزار تن خرما از نخلستان های این شهرستان برداشت و در سطح استان، کشور و شهرستان های همجوار و پاکستان صادر می شود.
وی گفت: شهرستان نیکشهر اولین شهرستان کشور است که برداشت خرما در آن از نیمه دوم خردادماه هر سال با ارقام خرمای کتمی، روزبهانی، شکری و نگال آغاز می شود و تا پایان مهرماه با ارقام دیر رس مانند هلیله، کلمی و حساب به اتمام می رسد.
وی افزود: در جنوب شهرستان نیکشهر به دلیل آب و هوای گرم از ارقام زاهدی، بریهی، خلاص و مجول و برای شمال شهرستان به دلیل آب و هوای خنک تر، رقم پیارم کشت شده است که این ارقام در سالجاری به بار نشسته اند و بازارپسندی مناسبی در داخل و خارج کشور داشته و کاملاً سازگاری مناسبی با آب و هوای این شهرستان دارند.
رئیسی اظهار داشت: سه واحد سردخانه و یک واحد بسته بندی خرما نیز در این شهرستان فعال هستند.
وی افزود: یکی از نیازهای مهم در این بخش راه اندازی کارگاه های کوچک و بزرگ صنعتی برای شیره گیری و عمل آوری خرما با توجه به وجود فرآورده های زیاد خرما است.
وی گفت: به دلیل مرغوبیت بالای خرمای نیکشهر و نبود حمایت های لازم محصول خرمای نیکشهر با نام شهرستان های دیگر کشور به فروش می رسد.
وی افزود: 42 هزار نفر در بخش کشاورزی شهرستان نیکشهر مشغول فعالیت هستند که از این تعداد بیش از سه هزار نفر در کاشت، داشت و برداشت محصول خرما فعالیت می کنند.
مدیر جهاد کشاورزی نیکشهر بیان داشت: با توجه به اهمیت سال جهاد اقتصادی، توسعه باغات خرما به میزان 250 هکتار است که تا پایان سالجاری برای 200 نفر اشتغال جدید در این بخش ایجاد خواهد شد.
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