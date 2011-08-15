دستگیری اعضای شرکت هرمی QVI

به گزارش خبرگزاری مهر، افرادی که با تشکیل یک شرکت هرمی تحت عنوان QVI، اقدام به عضوگیری و کلاهبرداری از شهروندان اهوازی می‌کردند، شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ محسنی رئیس پلیس آگاهی استان خوزستان در خصوص این خبر گفت: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر این که افرادی با تشکیل جلسات و گردهمایی در یکی از مناطق شهر اهواز، به صورت غیرقانونی اقدام به فعالیت درشرکت هرمی تحت عنوان QVI می‌ کردند.

کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام تحقیقات مستمر پلیسی از مکان و زمان فعالیت اعضای این شرکت و استفاده از منابع اطلاعات مردمی، توانستند در یک عملیات غافلگیرانه 13 نفر از آنان را دستگیر و به پلیس آگاهی انتقال دهند.

محسنی در ادامه این خبر افزود: در تحقیقاتی که از متهمان به عمل آمد، سه سرگروه اصلی شناسایی شدند، که یکی از متهمان با هویت "الف ـ الف" مدتی در تهران سکونت داشته و پس از گذراندن آموزش‌های لازم در خصوص فعالیت و نحوه جذب افراد به شهرستان اهواز بازگشته و با همدستی برادر خود با هویت "س ـ الف" اقدام به عضوگیری کرده است.

وی گفت: بررسی نوت‌بوک‌ کشف شده از مخفی‌گاه آنان، اطلاعات زیادی مبنی بر نحوه گزینش و عضوگیری در شرکت QVI به دست آمد.

رئیس پلیس آگاهی استان خوزستان افزود: با تکمیل پرونده متهمان با صدور قرار قانونی روانه زندان شدند.