حفظ سلامت کلیه ها نقش مهمی در خون سازی بدن دارد

هوشنگ سندگل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: افرادی که بیش از دو بار در طول شب برای رفع ادرار از خواب بیدار می شوند باید برای کنترل سلامت کلیه هایشان به پزشک مراجعه کنند.

وی گفت: 90 درصد موارد ابتلا به بیماری های کلیوی علائم بالینی ندارد و افرادی که زمینه ارثی دارند باید به صورت منظم به پزشک مراجعه کنند.

وی افزود: احتمال ابتلا به نارسائی های کلیه افرادی که در فامیل درجه یک آنان سابقه ابتلا به بیماری کلیوی وجود دارد یا مبتلا به دیابت یا فشار خون هستند بیش از دیگران است و هرگونه علامت مربوط به بیماری کلیوی در این افراد باید جدی گرفته شود.

سندگل بیان داشت: از جمله علائم بیماری کلیوی، تیرگی رنگ ادرار، سوزش و تکرار ادرار، وجود خون در ادرار، درد پهلو، ضعف، خستگی و بیحالی است که پس از مشاهده هر یک از علائم فرد باید به پزشک مراجعه کند.

وی گفت: افراد عادی باید برای حفظ سلامت کلیه حداقل هفت لیوان آب در روز و کسانی که به کلیه سنگ ساز مبتلا هستند 12 لیوان آب مصرف کنند.



